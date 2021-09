Hora y dónde ver el partido: Motagua busca recuperar el liderato con una victoria ante UPNFM en Danlí  

Motagua y UPNFM se enfrentan este domingo por la jornada 10 del torneo Apertura de la Liga Nacional a las 4:00 de la tarde en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.

Así está la tabla del Apertura 2021 de la Liga Nacional



Los azules buscan recuperar el liderato que le arrebató el Olimpia luego de derrotar al Victoria 4-0 en el Morazán de San Pedro Sula. Los blancos alcanzaron los 18 puntos, uno más que el Ciclón.





UPNFM ya sabe lo que es amargarle la existencia a Motagua, en la primera vuelta lo privó de ser líder tras un empate 0-0 en el estadio Nacional.

Óscar García recibe el alta médica y Diego Vázquez ya podrá contar con él en el Motagua

Los Lobos buscan seguir sumando en la tabla ya que tiene 15 puntos y se encuentran en zona de liguilla, incluso, si sacan las tres unidades igualan al actual líder Olimpia.



LOS DATOS DEL JUEGO:



*Serie histórica: 18 juegos: Motagua ganó 13, UPNFM ganó uno y empataron cuatro.

*Se jugará por primera vez entre ambos en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.

*Motagua encadena tres juegos sin perder con los Lobos de UPNFM en la Liga Nacional.



Los otros partidos de la jornada los disputarán Platense vs Real Sociedad -4:00 PM (Estadio Excélsior), Real España vs Marathón -6:00 PM (Estadio Morazán) y Vida vs Honduras Progreso 7:00 PM (Estadio Municipal Ceibeño).



Probables alineaciones:



UPNFM: Gerson Argueta, Robel Bernárdez, Jack Baptiste, Lesvin Medina; 2Axel Gómez, Eduard Reyes, Aldo Oviedo, Rembrandt Flores; Luis Álvarez, Juan Ramón Mejía y Marlon Ramírez. DT Raúl Cáceres.



Motagua: Jonathan Rougier, Juan Gómez, Marcelo Pereira, Wesly Decas, Omar Elvir, Juan Delgado, Diego Rodríguez, Diego Auzqui, Kevin López, Gonzalo Klusener y Marco Tulio Vega. DT Diego Vázquez.



Hora: 4:00 P.M

Transmite: TVC

Estadio: Marcelo Tinoco, Danlí