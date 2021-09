Diego Vázquez tras el empate ante UPNFM adelanta que el clásico ante el Olimpia no se jugaría

El Motagua no pudo lograr la victoria en su visita ante UPNFM en el Marcelo Tinoco de Danlí, donde perdió la oportunidad se seguir el primer lugar del torneo.

Diego Vázquez, técnico de los azules del Motagua, reconoció lo complicado que se presenta el conjunto universitario jugando de local en la zona oriental.

"Fue un partido bastante peleado ante un equipo que es agresivo, juega bien, tiene méritos y al final lo terminamos empatando, pero lo pudimos haber ganado".

Vázquez considera que el encuentro estuvo para ambos equipos. "Un lindo partido, dos equipos que lo buscaron, siempre quisieron ir a buscar el resultado. El torneo está bastante parejo en todos los aspectos arriba y abajo".

En lo que respecta a las variantes en el compromiso. "Al final hicimos los cambios porque teníamos la urgencia de empatar. Creo que lo logramos, muchas veces es el riesgo que uno corre".

Pese a perder la oportunidad de seguir de líder, el técnico del Motagua considera que la lucha seguirá. "Estamos arriba y es importante y vamos a seguir. Todos son difíciles, rivales complicados".

Diego Vázquez también adelantó que el duelo de la próxima jornada ante el Olimpia no se estaría jugando por los compromisos que tienen ambos clubes en la Concacaf.

"En medio seguramente no habrá juego por la cercanía del partidos, nosotros jugamos el jueves, venimos el viernes y no creo que se juegue el sábado. Si se pasa un día afecta en este caso al rival, así que lo más seguro que ese partido no se juegue".