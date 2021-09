Marathón tiñe de verde el derbi sampedrano y rezaga al Real España en la tabla de posiciones

Follow @GustavoRocaGOL

Real España se hundió en su feudo. El equipo del 'Potro' Gutiérrez se atascó en el césped del estadio Olímpico. No respondió y cedió en su lucha por seguir en los primeros lugares del Apertura-2021. Le tuvo miedo al Marathón, o mejor dicho, lo respetó demasiado.

La máquina no pudo una vez más jugando en el Metropolitano ante el monstruo verde, que cada vez que se enfrentan ahí sale victorioso. Es el quinto juego consecutivo donde los verdolagas vencen al Real España en ese estadio; esta vez 0-1 con solitaria anotación de Reinieri Mayoquín.

Es un triunfazo el del Marathón, eso que ni que. Además, los del 'Tato' García sacaron oro puro en una semana donde tuvieron que pasarle por encima al Olimpia de Pedro Troglio y ahora a los catedráticos. Dos juegos bravos que solventaron con mucho sacrificio y sin Kervin Arriaga, que está apartado del grupo por indisciplina.

Ya hablar del juego es algo aparte. Fue trabajado. Marathón luchó mucho para llevarse el triunfo en un compromiso con mucha garra de parte de ambos clubes. Se jugó bastante en lo físico.

El choque comenzó bastante rifado. Real España, obligado a ganar por ser local, lo intentaba más, pero solo contaba con el dominio del balón, ya que su delantera lucía lerda. Fue hasta al minuto 30' que llegó la primera aproximación en cabeza de Ramiro Rocca, que por cierto fue muy defectuoso.



El conjunto verde respondió al 36' después de un gran centro desde la izquierda de Emilio Izaguirre que llegó a la testa de Edwin Solani pero este desperdició de forma increíble la acción de peligro. Ante 'Buba' se cohibió y erró.



El primer tiempo se esfumó así. Con más roce, más palabras que futbol. Una de cada bando pero nos esperaba una segunda parte mucha más atractiva donde igualmente hubo de todo; rojas, peleas e insultos.

Un solo bombazo que mató al búho...



Real España se vio afectado por las tarjetas. Al 53' quedaron diezmados luego que Yeison Mejía se fuera expulsado por una jugada fortuita donde su zapato impactó contra el rostro de Luis Garrido. Roja clara.





La máquina lo intentaba pero Ramiro Rocca estaba desgastado físicamente. Al 66' quedó solo en carrera pero su lentitud hizo que la defensa del Marathón se recompusiera y así evitar cualquier sorpresa, esto a pesar que Omar Rosas llegó a auxiliar pero sin peligro alguno.



Los muchachos del 'Potro' Gutiérrez luchaban aún estando abajo en cuanto a la cantidad de guerreros sobre el campo. Cuando el reloj marcaba el minuto 75' Omar Rosas sacó un violento remate de cabeza que obligó a Denovan Torres a trabajar y evitar así el primero; el balón quedó rebotando y cuando iba a cruzar la línea de gol, llegó Luis Vega para ahogar el grito. Los aurinegros alegaban que había traspasado la línea...



El partido se seguía yendo como agua entre las manos. Parecía que estaban contentos con el empate. Héctor Rodríguez, mientras tanto se cansó de sacar tarjetas amarillas, y ambos banquillos meneaban los tableros de cambios.





De repente, como un baldazo de agua fría llegó el bombazo inesperado de Reinieri Mayorquín. Un centro desde la izquierda de Jeancarlo Vargas llegó a la media luna y el mediocampista estaba listo; sin dejar picar el balón le pegó, la redonda impactó en el poste derecho de la portería y en el rebote dio en la humanidad de Luis López para terminar en el fondo de la red... ¡al 88' el Marathón se llevaba el triunfo!

El árbitro central tuvo que volver a sacar la roja una vez finalizado el partido. Alejandro Reyes se acercó a Héctor Rodríguez y le dijo algo, este lo terminó expulsando, por lo que el Real España sumó dos expulsiones en este cotejo. Marathón sumó 18 puntos y se coloca como líder junto a Olimpia y Motagua; la máquina se quedó con 15.

FICHA TÉCNICA DEL REAL ESPAÑA vs MARATHÓN



19 de septiembre del 2021. Partido por la décima fecha del Apertura-2021 de la Liga Nacional de Honduras



(0) REAL ESPAÑA - Luis López; Franklin Flores, Franco Flores (Darixon Vuelto 90'), Júnior García, Kevin Álvarez; Mayron Flores, Devron García, Jhow Benavídez (Alejandro Reyes 80'), Yeison Mejía; Omar Rosas y Ramiro Rocca (Maikel García 67').



DT: Raúl Gutiérrez (MEX)



Suplentes: -



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: Franco Flores, Omar Rosas.



Tarjetas rojas: Yeison Mejía 52', Alejandro Reyes (Al final del partido).



(1) MARATHÓN - Denovan Torres; Allans Vargas, Mathías Techera, Luis Vega, Emilio Izaguirre (Adrián Ramírez 68'); Luis Garrido (Reinieri Mayorquín 78'), Isaac Castillo, Edwin Solani (Jaencarlo Vargas 78'), Frelys López (Byron Rodríguez 46'), Ovidio Lanza (Carlo Costly 62') y Brayan Castillo.



DT: Martín García (URU)



Suplentes: Harold Fonseca, Jeancarlo Vargas, Carlos García, Adrián Ramírez, Wilmer Crisanto, Reinieri Mayorquín, Carlo Costly, Víctor Berríos, Byron Rodríguez.



Goles: Reinieri Mayorquín 88'.



Tarjetas amarillas: Frelys López, Emilio Izaguirre, Allans Vargas.



Tarjetas rojas: No hubo.



Estadio: Olímpico, San Pedro Sula



Árbitro: Héctor Rodríguez