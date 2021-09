Tato García sale al paso tras vencer a Real España y revela las razones de la ausencia de Kervin Arriaga

El Marathón logró salir con la victoria 0-1 en el clásico ante Real España y volver a la pelea por los primeros lugares del presente torneo Apertura.

El timonel de los verdes, Martín "Tato" García, valoró lo realizado por sus muchachos, donde sumaron dos victorias consecutivas ante Olimpia y Real España.

"Estoy contento porque es un clásico, los muchachos hicieron un gran trabajo, un sacrificio muy grande, pero hay que seguir, ya que viene un partido de copa. Se hizo un partido inteligente, por momento, Real España tuvo la pelota en una zona que no nos haría daño".

Y agregó: "Las sensaciones son buenas y se ganan dos clásicos seguidos, pero siempre con los pies en la tierra, nosotros en eso no nos creemos nada. No somos unos crack cuando ganamos, ni somos los peores si perdemos".

En el análisis de García, considera que. "El clásico pasado nos tocó perderlo y no nos habían pateado al arco y hoy, no sé que pelota había atajado Denovan. Ellos tienen una manera particular de jugar y nosotros con nuestra estrategia sabíamos que iba a pasar, pero el equipo fue muy ordenado".

El "Tato" también aprovechó el momento y explicó la polémica que está pasando con Kervin Arriaga, quien no ha sido convocado en los dos últimos compromisos con el club.

"Nosotros queremos mejorar a Kervin en todo sentido más allá de lo futbolístico en un montón de sentidos. Solamente por eso es que no ha estado a la orden. Son jugadores que se extrañan, pero le doy mucho para adelante a los que les toca jugar. Para mí los mejores son los que están siempre".

Se mencionado de Arriaga está involucrado en actos de indisciplina, pero García tampoco quiso profundizar sobre el tema. "No voy a ampliar más nada, solamente eso. Me gustaría verlo jugar un mundial y para la gente de Marathón y para mí sería un sueño, primero ver a Honduras jugar un mundial y sí él integra esa lista, sería un sueño".