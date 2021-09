Raúl “Potro” Gutiérrez se queja del arbitraje en el clásico sampedrano: “Perder estos juegos es doloroso”

El entrenador del Real España Raúl “Potro” Gutiérrez se quejó del arbitraje tras perder el clásico 0-1 frente al Marathón en el Olímpico. El mexicano valoró que el trabajo de los silbantes influyó en el resultado, pues reclamaron una jugada como gol válido.

“Obviamente hay molestia por perder el clásico; generalmente no me gusta opinar sobre los árbitros, no hay más circunstancias más que esas; pudimos ir ganando 1-0”, mencionó Gutiérrez.

El estratega no pudo descifrar la estrategia que le montó “Tato” García que le ganó el mediocampo. En el segundo tiempo le metió hombres de marca como Mayorquín para soltar más a Isaac Castillo y fue allí donde pudo llegar la acción de gol.

“Hoy los jugadores hicieron el esfuerzo que había que hacer, ellos trabajaron de acuerdo a lo que les pedimos. Siempre con un hombre menos estábamos pasando menos problemas. Perder estos juegos es doloroso, es un clásico, pero al final ellos trataron de hacer las cosas bien. A Yeison (Mejía) lo expulsan en una jugada donde merecía amarilla, es complejo. Creo que aquí lo que queda es buscar otros resultados”, afirmó.

Finalmente, el “Potro” arremetió contra los árbitros, dijo que es lamentable el trabajo que hicieron, principalmente por no validar el gol en el complemento. “Hemos tratado de siempre nada con el árbitro, pero es lamentable, hoy no te marcan un gol válido, entonces es complicado”, mencionó un poco molesto el estratega mexicano Gutiérrez al final del encuentro en el estadio Olímpico.