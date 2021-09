Marathón golea 14-0: Así inició la Liga Mayor Femenina Sampedrana este domingo

Follow@michellmidence

No cabe duda que las mujeres se abren camino poco a poco en el mundo de los deportes. En el fútbol hondureño ya están sobresaliendo federaciones femeninas, una de ellas es la Liga de Fútbol Mayor Femenino de San Pedro Sula (Inmude).

Dicha liga es mejor conocida como Inmude SPS, campeonato que se disputa con equipos de la zona norte. Mediante sus redes sociales notificaron sobre el inicio temporada 2021-2022 del campeonato.

Son diez los equipos que conforman la contienda, cada uno de los clubes compitieron por sus primeros tres puntos en la jornada 1, todos realizados el pasado domingo 19 de septiembre en la capital industrial.

La liga femenina seguirá se segunda jornada el domingo 26 de septiembre.

La sorpresa del día la generó el Marathón La Prensa, el equipo sampedrano ganó por goleada de 14-0 al Social Sol que se coloca en el último puesto por la diferencia de goles, el partido se jugó en el estadio Yankel Rosenthal.

En el estadio Sergio Amaya se realizó los cuatro partidos restantes, donde el equipo de la Universidad enfrentó a La Academia con un resultado de 5-2 a favor de las universitarias.

Otros resultados fueron: Honduritas (0-1) Dragones del Progreso, Under F.C (2-2) Parrillas One, Platense Junior (1-0) L.Honduras Progreso.

Ocho de los equipos se enfrentaron en el estadio Sergio Amaya.

La siguiente jornada de los equipos femeninos será el próximo domingo 26 de septiembre en el estadio Sergio Amaya. Platense Junio (9:00am) Honduritas, L.Honduras Progreso (11:00 am) Parrillas One, La Academia (1:00pm) Dragones del Progreso, Universidad (3:00pm) Social Sol. Marathón La Prensa y Under F.C aún falta de confirmar.

Inmude SPS, es una de las ligas que están vigentes en el país, el cual trabaja con equipos de San Pedro Sula y lugares aledaños; existe la Liga Mayor Femenina de Tegucigalpa que tiene la misma función con equipos de la capital de Honduras.