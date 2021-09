Jhon Jairo López, DT del Honduras Progreso, arremete contra el arbitraje: "Los árbitros nos siguen perjudicando"

Honduras Progreso sumó una nueva derrota (1-0) ante Vida en la jornada 10 del Torneo Apertura que se disputó este domingo en el Estadio Municipal Ceibeño, sin embargo, su entrenador Jhon Jairo López alabó a su plantilla en conferencia de prensa, pero cuestionó la toma de decisiones de la cuarteta arbitral dirigida por Saíd Martínez.



En primera instancia, López manifestó que "los árbitros nos siguen perjudicando" y que "fue un partido muy ajustado y difícil donde prácticamente el que cometiera un error iba a renunciar al resultado; nosotros lo cometimos, al final partido estuvo apretado. Ambos tuvimos opciones de gol, pero Tejeda les salvó la papeleta, pero no fue un partido inclinado, ni para uno o para el otro... al final nos vamos tristes de hacer un buen partido e irnos con las manos vacías".





Y agregó: "Veníamos con toda la intención de hacer un buen partido, el empate era más que justo; pocos equipos van a venir a plantear cara como lo hizo Honduras Progreso. Vida no jugó como de costumbre porque Honduras los complicó y los hicimos ver feos en momentos, pero porque hubo un trabajo. Al final ellos consiguen un premio grande".



En cuanto al arbitraje dejó en claro que el trabajo del cuarto juez fue nefasta en la expulsión de su futbolista Arnaldo Urbina por una supuesta agresión a Marcos Alvarenga al pararse en su espalda cuando éste cayó al suelo.



"No tengo objeción, solo el manchón negro de la expulsión de Arnaldo Urbina. No tengo nada en contra de Saíd, pero sus compañeros no le colaboraron. El cuarto árbitro le dijo que era expulsión, -cuando el línea no lo ve, es más el técnico del Vida me dice que no era roja, ni amarilla-, pero viene el cuarto árbitro y empaña todo el trabajo de Saíd, no entiendo cómo el línea se deja manejar por el cuarto. Al final acá estamos, somos chicos en nómina, en presupuesto... nunca he hablado de los árbitros, pero hoy sí me voy molesto por eso", soltó.





De igual manera, Jhon Jairo asegura que "fuimos un digno rival, no le puedo criticar nada a los jugadores porque ellos dan hasta donde pueden".



Honduras Progreso se quedó relegado en la octava posición en donde comparte puntos (6) con Victoria, su próximo rival del miércoles 22 de septiembre, nuevamente en el Estadio Municipal Ceibeño a las 7:00 PM.