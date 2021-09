Pedro Troglio se encanta por Josman Figueroa y reclama el pronto regreso del torneo de reservas

El entrenador del Olimpia Pedro Troglio ha sido crítico y ha pedido el regreso del Torneo de Reservas de la Liga Nacional de Honduras puesto que considera que sin los chicos "es difícil que progrese el fútbol".

El técnico argentino aprovechó en conferencia de prensa el pasado sábado para reclamar el parón del campeonato en tiempo de pandemia y además, guardó lugar para defender y alabar a uno de sus jóvenes promesas, Josman Figueroa tras la consulta de un periodista luego del encuentro ante Victoria.

"Por ejemplo Josman Figueroa... estamos criticando a un chico de 19 años que el año pasado tuvo que jugar obligado porque había que sumar minutos; pero lleva un proceso, un tiempo ponerlos bien. No es que él va a entrar y será el mejor jugador de la historia del Olimpia", dijo Pedro Troglio.

El timonel dejó en manifiesto su inconformidad sobre las críticas de la prensa deportiva por un jugador que está en formación y de quien considera que será la próxima estrella del club.

"Me ponen mal cuando me critican del porqué lo pongo, lo hago porque es un jugadorazo que va a tener un futuro enorme en este país, capaz estaré en Argentina y estaré disfrutando de verlo jugar bien. Me molesta cuando se meten con los jóvenes", dijo.

Y agregó: "Son muchos los años que estoy en eso, solo que manejo un equipo de experiencia y otros jóvenes. Pinto apareció a los 22 después que se fue a varios lugares, así Jorge Benguché, Jorge Álvarez, José García, entonces tenemos que ser cuidadoso, sobre todo los jóvenes. Hay que matar al técnico y a los viejitos, pero con ellos tenemos que ser prudentes".

Finalmente, se pronunció sobre el torneo de reservas de clubes. Para Pedro Troglio es importante que se reanude para que el fútbol local progrese.

"Jueguen el campeonato de reservas, no maten a los jóvenes del fútbol hondureño, jueguen el torneo porque si no, es difícil que progrese el fútbol. Necesitamos que se juegue el torneo", cerró.

El Torneo de las Reservas de la Liga Nacional de Honduras lleva un año sin activarse después del regreso del fútbol de la Primera División para el Apertura 2020.