Blog de Gaspar Vallecillo: "Dos años sin competencia afecta el aprendizaje de la categoría de reservas"

¿Qué futuro le estamos brindando a los jóvenes? ¿Pensamos en ellos? ¿Creemos en ellos? ¿Queremos creer en ellos? Son preguntas que me hago, absolutamente todos los días, desde el primer momento que me levanto, cuando estoy siendo parte del entrenamiento, al momento de trata de ayudar a modificar ciertos comportamientos y al intentar ser un ejemplo de bien para los muchachos de una categoría de Reservas, donde he tenido la suerte y oportunidad de aprender.

Ellos son el fútbol que nos quedará, el que nos hará falta y al cual sin dudarlo sé que le exigirán resultados sin fundamentos, sin idea alguna, sin conocer cómo y dónde se formaron. Casi dos años sin competencia afecta el aprendizaje continuo de acierto y error más sus repercusiones. Son esas cosas que solo las da el juego real.

Nuestra tarea como formadores es educar futbolísticamente a los que buscan ser futbolistas mediante un proceso pedagógico, mediante estímulos, intervenciones, generarles dudas que ellos logren alcanzar a responder y lo más importante que ellos puedan tener la capacidad de afrontar retos como un partido de fútbol oficial; prepararlos para el nivel profesional.

Escribo esto desde el fondo de mi corazón, con la convicción que quienes organizan nuestro fútbol, han sentido el clamor popular: Necesitamos un Torneo de Reservas. No podemos tener en el olvido a la próxima generación del fútbol hondureño, el futuro de toda una generación está en las manos de aquellos que están fundamentados a tomar decisiones.

Compañeros formadores hay que seguir promoviendo la organización de un Torneo de Reservas, sabemos que lo necesitan los que desean convertirse en futbolistas. Comunicadores del juego, que sienten el compromiso social, la esperanza es utilizar nuestra pluma en pro de los cambios y buscar un bien común.

“Tenemos una deuda con ustedes”

Eso le escuché decir a uno de los más grandes formadores del fútbol hondureño a un grupo de jóvenes que no conocen la competencia real…