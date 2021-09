Olimpia tardó 25 horas de viaje para llegar a Surinam: “No hay excusas, estamos en condiciones para competir”

El entrenador del Olimpia Pedro Troglio lamentó el largo trayecto que le tocó viajar rumbo a Sudamérica para jugar la Concacaf League este martes donde se juegan contra el Inter MT. Los albos estuvieron varados 10 horas en un aeropuerto esperando conexión.

Fue tanta la mala fortuna que camino del aeropuerto de Paramaribo, Surinam, hasta el hotel, se arruinó el bus en el camino y llegaron este lunes a las 4.00 de la madrugada. Pero Troglio no pone excusas, sabe que pueden hacer un gran partido y sacar los tres puntos.

Ver. LAS GRANDES AUSENCIAS QUE TENDRÁ OLIMPIA EN CONCACAF

Largo camino hasta Suriman: “Hemos tenido un viaje complicado y largo; salimos a las 3.00 de la mañana de San Pedro Sula y llegamos a las 4.00 de la mañana del día siguiente. Hasta se nos arruinó el bus cuando salimos del aeropuerto y estuvimos varados. Fue un viaje muy cansado, no acorde a la preparación de los jugadores, pero tocó eso”.

Referencias del Inter MT: “Es un equipo que terminó de jugar el 27 de mayo y perdió la final del campeonato local y ahora está en pretemporada para comenzar a jugar y claramente será uno de sus primeros partidos y nosotros ya venimos jugando un poco más. El cansancio que podemos tener nosotros por haber viajado el sábado, pero no hay excusas, hay que jugar y estamos en condiciones para disputar el encuentro”.

Idea del 11 ideal del Olimpia: “No va a variar tanto en relación del equipo que ganó el sábado (4-0 al Victoria), vamos a verlo este lunes para ver los más golpeados como Edwin Rodríguez y Pinto, pero si están bien no habrá variantes. Además creo que no se va a jugar el clásico el fin de semana y tendremos esa posibilidad de descansar”.

Los largos viajes al Caribe: “No existe la palabra inhumana porque hay cosas mucho más difícil y no tiene que ver con el largo viaje, si fue cansado y más con lo de la pandemia que no hay conexiones por otro lado; estuvimos 10 horas en el aeropuerto de Miami, llegar en la madrugada acá, salimos en un viaje de media hora donde se rompió el autobús, es cansado pero no inhumano. No puedo hablar mal de tal lugar, venimos a jugar a un estadio lindo, grama sintética, no quiero subirme a un pedestal que no merezco”.

El reto en la Concacaf League: “Es la llave más compleja y si logramos pasar nos esperan los mismos rivales que esperan ser campeón, como Saprissa, Alajuelense que buscan salir campeones. Esto pasa cuando perteneces a un equipo grande porque somos siete equipos los que pensamos lo mismo, uno será exitoso y los otros seis seremos fracasados, así que uno sabe que es así. Tenemos la ilusión y buscamos que el equipo se vaya acomodando por las lesiones y lo bueno de estar arriba en los primeros lugares te da posibilidad. Ojalá que podamos definir esto de Concacaf antes de que se lleguen las finales de diciembre”.