Ángel García Toraño demandó a ESPN por su despido y revela lo que sufrió: ''Ni una gorra me dieron''

En marzo del presente año se conoció que el periodista Ángel García Toraño dejó de laborar para la cadena deportiva ESPN. Según contó el mexicano en su momento, el despido fue injustificado y aseguró que no entiende el motivo por cual lo sacaron.

Toraño le entregó 15 años a la empresa y confesó que la tiene demandada y que no piensa en dar marcha atrás exigiendo lo que la ley le garantiza.

''Estamos en un juicio, demandé a ESPN porque no recibí ni una gorra de liquidación por casi 15 años de trabajo. Aclaro que no guardo rencor a nadie, pero no me pienso dejar, entregué mi vida, sacrificas muchas cosas en esta carrera, quise descansar sábados y domingos alguna vez y nunca me dejaron'', contó el comunicador en un diálogo con 'Apuntes de Rabona'.

Y añadió: ''Mi salida no fue como creo que la merecía, demandé una liquidación que por ley se debe dar, ya si la empresa es estadounidense y no respeta las leyes mexicanas donde está establecida, a mí no me importa. Nunca me reconocieron mi trabajo, ni siquiera pido que me recontraten''.

Toraño afirma que ESPN solo le reconoce un año de trabajo de los casi 15 que estuvo allí. ''Solo pido que la ley me ampare'', dijo el reportero, que también tuvo su paso por TV Azteca bajo las órdenes de José Ramón Fernández.

El periodista llegó a la televisora en enero de 2007 y confiesa que se portó como todo un profesional. Muestra de ello es que ahora sus excompañeros lo han apoyado en este difícil momento y lamenta que todavía no tenga una explicación por parte de la compañía.

''Mi último día en ESPN me programaron para 'Fútbol Picante' en el estudio. Muchos sabían que era mi último día, yo lloraba de saberlo y pregunté si había hecho algo mal, en qué les había fallado. Me mandan un documento en el que ya no hay marcha atrás, quedé fuera. Yo me esforzaba más y más para que no me echaran, pero aquellos jefes que tenían la solución no quisieron ejecutarla. Al día de hoy sigo sin saber por qué me sacaron de ESPN, me parece que sufrí una gran injusticia porque en 15 años di todo, no fallé en nada y si así fue me gustaría que me lo dijeran'', expresó.

No le guarda rencor a ESPN

Toraño desveló que hasta se ofreció en bajarse el sueldo con tal de que no lo despidieran, pero lo ignoraron. El comentarista sintió que el mundo se le venía encima porque todo eso se conjugó con el divorcio de su esposa y la muerte de su madre.

''ESPN era mi amor y lo seguirá siendo, se los dije la última vez que hablé con ellos para buscar mantenerme en la empresa, incluso propuse bajarme el sueldo porque amo a esa empresa, a mis compañeros y mi trabajo. Mi madre murió en enero de este 2021, antes pasé por un divorcio, hablé a ESPN para suplicar que me devolvieran el trabajo porque el mundo se me venía encima, pero no me devolvieron jamás la llamada'', cerró el periodista de 53 años.