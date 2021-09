Comisión de arbitraje asegura que Héctor Rodríguez falló al no marcar penal a "Buba" en el clásico R. España-Marathón

La Comisión de Arbitraje salió al paso después de las acciones polémicas que se vivieron en la jornada 10 del torneo Apertura, donde el clásico de San Pedro Sula entre Real España y Marathón fue el foco principal.

En lo que respeta al arbitraje de Héctor Rodríguez y el gol anulado al Real España, la Comisión de Arbitraje han determinado que no hubo gol y que confían plenamente en el criterio del asistente internacional Cristian Ramírez.

"No hay una toma que diga que el árbitro asistente se equivocó en la anulación de un posible gol legítimo, además la reacción de los jugadores no es la correcta", dijo Benigno Pineda, quien es coordinador de arbitraje.

Pineda si dejó claro que si existió un grabe error de parte del árbitro Héctor Rodríguez, quien no marcó una falta penal a favor del Marathón, donde Luis "Buba" López comente penal en contra de Solani Solano.

"Ese era penal, hay una falta del portero sobre el atacante de Marathón, se equivoca porque si golpearon abajo al atacante verde eso le baja la calificación a 7.9 porciento, lo que en arbitraje es aplazado".

Pineda fue más allá en torno a la polémica que se dio al final del partido, donde futbolistas del Real España acusaron a los árbitros por insultarlos y no marcar una acción en la que consideraban habían cruzado la línea de meta.

"No tenían nada que ir hacer al centro del campo, donde se reúnen los árbitros, no tenían derecho a decirle nada, los jugadores y técnicos deben aprender a respetar las decisiones arbitrales, a veces nos equivocamos, pero en este caso no hubo falla, se tuvo un buen trabajo arbitral, y las fallas no incideron en el resultado. Además siempre vamos a creer más en nuestros árbitros que en los jugadores de cualquier equipo", aseguró.