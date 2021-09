Liga Nacional oficializa suspensión del clásico Olimpia-Motagua: Así queda programada la jornada 11 en Honduras

El Clásico capitalino entre Olimpia y Motagua de la jornada 11 del torneo Apertura 2021 queda suspendido, así lo comunicó la Liga Nacional este miércoles.

"El duelo CD Olimpia Vrs FC Motagua queda pendiente de ser reprogramado en vista que ambos Clubes tienen participación en el Torneo Concacaf League y las fechas del sábado 25 de Septiembre y domingo 26 no se ajustan al periodo de 72 horas de descanso establecidas entre cada juego", dice parte del escrito.





Recordemos que Olimpia ya disputó su partido de la Liga Concacaf, el León derrotó 6-0 de visita al Inter MT de Surinam. Mientras que Motagua enfrenta su partido de octavos de final el jueves contra el Universitario de Panamá.



La nueva fecha para disputar el Clásico será anunciada después por parte de la Liga Nacional. La jornada 11 se mantiene igual y se disputarán cuatro juegos entre miércoles (22), sábado (25) y domingo (26).





JORNADA 11 DEL TORNEO APERTURA



Miércoles 22:



Estadio Ceibeño: Victoria vs Honduras Progreso (7:00 P.M)



Sábado 25:



Estadio Yankel Rosenthal: Marathón vs Vida (3:06 P.M)



Domingo 26:



Estadio Francisco Martínez: Real Sociedad vs Real España (3:00 P.M)



Estadio Excelsior: Platense vs UPNFM (4:00 P.M)