Fenafuth sale al paso y asegura que "Olimpia hará su descargo" y que "están dispuestos a colaborar en la investigación"

Lo sucedido en el Inter-Olimpia por Liga Concacaf en Surinam, sigue dando mucho de qué hablar. Los hechos durante y posterior al partido donde el presidente del club caribeño, Ronnie Brunswijk, fue el gran protagonista, está en todos lados.

Y en Honduras tampoco se apaga el tema, es más, desde la Fenafuth alzan la voz y hablan sobre lo acontecido. Para eso, José Ernesto Mejía, secretario de la Federación de Fútbol, habla de lo que sufrió el Olimpia en ese viaje.

“Anunciaron apertura de expediente disciplinaria. Esta mañana me comuniqué con algunos dirigentes del Olimpia y están anuentes a colaborar con la investigación”, comenzó diciendo el dirigente.



El directivo de Fenafuth aduce que el club hondureño no fue bien recibido en este país. “El Olimpia fue muy maltratado en Surinam desde su llegada, no fue el trato que se le debe dar a un equipo que participa en un torneo internacional. Vieron el partido con incidencias que no quiero comentar, Olimpia hará su descargo, era inevitable. La persona que llegó es alto político del país y pues veremos qué pasa”.





Se pusieron en contacto con la gente del club albo. “En comunicación con los dirigentes del Olimpia, ellos van a dar todo lo que pide Concacaf para la investigación. Lamentamos los hechos que no se pueden comentar y el Olimpia los hará público. Olimpia está en toda disposición de colaborar” .



“Este tipo de situaciones no deben ocurrir en una liga profesional. Yo no puedo participar en este caso, soy hondureño. Dice mucho que Olimpia esté abierto a una investigación y no tiene nada que ocultar. Los hechos se dieron de forma fortuita, esperemos que no pase a más y le vamos a dar todo el apoyo al Olimpia en la mayoría de sus posibilidades”, acotó.



Por último, José Ernesto Mejía dejó claro que: “Es un tema que lo maneja la Comisión Disciplinaria de Concacaf. Espero que no pase a más. El Olimpia fue un equipo superior que ganó el partido con claridad. Se dieron circunstancias, el país es muy especial, el personaje especial. No puedo dar opinión porque soy parte de, pero Olimpia debe demostrar que no hubo dolo y estoy casi seguro que eso es lo que va a ocurrir. Concacaf debe poner las barbas en remojo porque estas situaciones debilitan, un futbolista de 60 años jugando y televisado. Espero que Olimpia saldrá bien librado y no ocurrió nada de lo normal en las situaciones que se dieron”.