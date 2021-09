El "Tato" García responde al rumor de que el futbolista Kervin Arriaga está afuera de Marathón

Luego de la victoria por 2-0 de Marathón ante el Real Estelí en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, Martín "Tato" García hizo sus valoraciones en este juego de ida de los octavos de final de la Liga de Concacaf.

"Es importante haber ganado, haber conseguido dos goles, pero mucho más importante es el cero en el arco, en esta clase de partidos que son de 180 minutos, una de las cosas importantes y en la que se hizo mucho hincapié era lo de mantener el cero en el arco y se logró, se generaron varias ocasiones de gol, contento con el grupo, seguimos en la pelea, vamos a darle vuelta a la página y a recuperar a los muchachos, el sábado tenemos un partido muy complicado por el torneo local", comenzó diciendo el Tato.

El estratega de Marathón deja claro que pese a la ventaja de dos goles, aún nada está sentenciado en esta llave ante el Real Estelí.

"No sellamos nada, vuelvo a repetir, esta es una serie de 180 minutos, vamos ganando 2-0 y tenemos que jugar 90 o 95 minutos más, tenemos que ser inteligente, vamos a jugar en cancha sintética como pasó ante Diriangén, ellos están acostumbrados a jugar en este tipo de terrenos, es un gran rival, de mucho respeto, hasta con 10 jugadores tuvieron la pelota, la cuidan, tiene buen juego interno, con paredes cortas, jugadores muy interesantes, pero ahora vamos a descansar y estoy contento con los muchachos, venimos de una seguidilla de partidos muy desgastante tanto en lo físico como en lo psicológico", dijo.

En las redes sociales salió el rumor sobre que Kervin Arriaga, jugador de los verdes y seleccionado hondureño, fue separado de la institución. Se le consultó al Tato García y desmintió todo.

"Lo dijimos en la conferencia pasada, se desmiente totalmente lo que se está diciendo, de que Kervin queda afuera del equipo, no es verdad, es falso, nosotros este jueves por la mañana vamos a tener una charla con Kervin, ahora estaba en el vestuario, vino a acompañar a sus compañeros y me pone contento, fue una buena actitud y la quiero destacar, por ahí en los partidos anteriores no lo habíamos visto y bueno, rescatar eso, vino, saludó a los compañeros, saludó al cuerpo técnico, eso me pone feliz", aseguró el Tato García.

Por otra parte, el Tato habló sobre las lesiones en el verde. Emilio Izaguirre no pudo terminar el juego ante el Estelí.

"Cristian Cálix está descartado para el fin de semana y para el juego de vuelta ante el Estelí, vamos a trata de recuperarlo, es un futbolista muy joven, son lesiones que a la larga te van a traer algunos problemas y aquí siempre damos prioridad a la salud del futbolista. Veremos cómo está Emilio Izaguirre, que salió en el primer tiempo, el tema de Frelys López también, que sufrió un golpe muy fuerte en el empeñe, evaluaremos si pueden estar para el juego de liga o para la revancha ante el Estelí".

Para terminar, un periodista de Nicaragua le consultó a Martín García si sintió que el arbitraje benefició a Marathón. Le preguntaron por el penal dudoso a favor de los verdes.

"No. Primero, siempre trato de ser muy respetuoso, destacaría más el buen partido que hizo Marathón, sí estoy de acuerdo que el portero sacó dos o tres pelotas de gol claras, creo que fuimos superiores, la jugada del penal no la miré, no tenemos TV en el vestuario, es lo que te puedo decir, vi que Marathón fue superior al rival, mucho respeto al Estelí porque es muy buen equipo".