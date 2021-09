Marathón negocia la renovación de Kervin Arriaga: "Esperamos en los próximos días lograr la extensión de contrato"  

Marathón sacó un importante triunfo en la ida de los octavos de final de la Liga Concacaf contra el Real Estelí en el estadio Olímpico. Los verdes ganaron 2-0 gracias a los goles de Mario Martínez y Brayan Castillo.

Marathón pega primero al Real Estelí y roza los cuartos de final de la Liga Concacaf 2021



Tras el partido, el presidente del club, Orinson Amaya, se pronunció sobre la victoria y también sobre la negociación con Kervin Arriaga para extender su contrato.



2-0 contra el Real Estelí en el Olímpico: "Importante haber ganado de local, vamos con una ventaja a Nicaragua y buscaremos sellar el pase a la siguiente ronda de la Liga Concacaf", dijo en entrevista post partido a "Chico" Ferrera.



Y agregó: "Hay que tomar en cuenta la seguidilla de partidos que trae el equipo, hay un desgaste, pero aquí lo importante era sumar y lo hicimos, eso nos da una tranquilidad para enfrentar el partido de vuelta. Ojalá que podamos estar en la siguiente ronda".

Júnior Lacayo se vistió de héroe al anotar el gol del triunfo para Comunicaciones en la Liga Concacaf



Próximo partido en Liga Nacional



"Sábado, a las tres de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal. Hay que invitar a todos los aficionados de Marathón que nos apoyen contra el Vida, un lindo cotejo, vamos a pelear la punta, es un encuentro de seis puntos y ojalá que podamos ganar para quedar en los puestos de arriba".



Tema Kervin Arriaga



"Nosotros no nos podemos meter en la parte técnica, eso le compete al "Tato" García, él sabrá cuándo lo volverá a tomar en cuenta, pero bueno aquí lo más importante es que está aquí apoyando a sus compañeros", aseguró.



Orinson Amaya contó que Marathón está negociando la renovación de Kervin Arriaga, futbolista hondureño de 23 años que fichó por Marathón en el año en 2019. Todo esto luego de que se filtrara que el jugador estaba fuera de la institución.



"Hemos estado viendo en redes sociales algunas informaciones que son falsas sobre recisión de contrato. Con Kervin todo está bien estamos en negociaciones, es normal, y esperamos en los próximos días lograr la extensión de contrato del jugador".

Lo que necesita Marathón para meterse a cuartos de final de la Liga Concacaf y su posible rival



Y añadió: "Él tiene contrato con nosotros y es parte de Marathón, su caso es por cuestiones técnicas que se respetan, pero el ambiente con Arriaga es tranquilo y seguimos negociando con un jugador con mucha calidad y solo esperamos afinar algunos detalles".



¿Y la alianza que tenía con Platense?



"Esa termina en diciembre, había un convenio con Platense, pero eso lo hablaríamos después. Aquí lo más importante es llegar a la extensión de contrato con el futbolista".



"TATO" GARCÍA HABLA SOBRE KERVIN



En las redes sociales salió el rumor sobre que Kervin Arriaga, jugador de los verdes y seleccionado hondureño, fue separado de la institución. Se le consultó al Tato García y desmintió todo.



"Lo dijimos en la conferencia pasada, se desmiente totalmente lo que se está diciendo, de que Kervin queda afuera del equipo, no es verdad, es falso, nosotros este jueves por la mañana vamos a tener una charla con Kervin, ahora estaba en el vestuario, vino a acompañar a sus compañeros y me pone contento, fue una buena actitud y la quiero destacar, por ahí en los partidos anteriores no lo habíamos visto y bueno, rescatar eso, vino, saludó a los compañeros, saludó al cuerpo técnico, eso me pone feliz", aseguró el Tato García.