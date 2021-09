'Potro' Gutiérrez sobre el Inter-Olimpia: "Todo eso se tiene que revisar a fondo y ser sancionado como debe de ser"

Raúl Gutiérrez, técnico del Real España, dio su punto de vista de lo que sucedió durante y posterior al partido que el Olimpia protagonizó en Surinam ante el Inter de Moengotapoe por la Liga Concacaf. El mexicano pide que el caso sea investigado y castigado.

Asimismo, sigue hablando del clásico perdido ante el Marathón. Algo que quiere dejar en el pasado y enfocarse en el nuevo partido ante la Real Socieda de Tocoa.

El director técnico azteca aduce que su equipo fue mejor ante el Marathón y que sus dirigidos van por buen camino, a pesar de haber caído en el clásico ante los verdolagas en el estadio Olímpico.

"Es una versión un poco más profunda por la molestia que cualquier otra pérdida. He perdido clásicos como ugador y no te dan ganas de salir a ningún lado, es algo muy parecido a ahora, esa pérdida es doblemente frustrante porque fuimos mejores que Marathón, pero esto es de goles, todo eso hace más duro esa aceptación pero pasa por eso, aceptas el hecho y después revisas los porq ués como ya hicimos y al final los equipos y las personas no dejan de ser buenos o malos por un tropiezo, el equipo está consciente del partido que hizo y ya estamos preparándonos para el que viene, que es lo que corresponde", dijo.





El 'Potro' dice que el Real España irá a Tocoa por el triunfo. "La preparación del partido es para buscar proponer, este equipo podemos jugar bien, regular o mal, pero siempre vamos con la intención de ganar los partidos, en el concurso del partido hay que hacer las cosas para merecer ganar el jeugo. Este equipo va a ir a Tocoa con la intención de ganar y de seguir sumando, que de una semana a otra es lo que nos ha faltado. El equipo viene trabajando bien, no hemos tenido la suma de los puntos, pero para la posesión del balón que tiene, debe de tener más llegadas. Vamos por el camino correcto y sobre eso vamos a seguir insistiendo".



El timonel azteca del Real España habló una vez más del arbitraje. "Siempre he dicho que hablar del arbitraje es complicado, son personas que tienen que decir en fracciones de segundos jugadas que a veces con VAR nunca terminan de aclararse, entonces, nosotros y esto que le quede muy claro a la gente, siempre hemos hablado del respeto por el árbitro, es uno de los principales concepcotos en muis charlas, y en ese sentido siempre comentamos que nosotros somos facilitadores del trabajo de los árbitros, lastimosamente se viene esa jugada dudosa del gol que no nos marcan, otras jugadas que no son juzgadas con el mismo criterio para entregar una tarjeta roja, una amarilla, el primer partido en el Yankel nos marcan un fuera de lugar de dos metros de diferencia, no brazo, no pierna, dos metros... son cosas que coinciden contra este equipo y eso fue lo que no nos gustó. Pero vamos a seguir con esa idea de nada contra el árbitro y tendremos el respeto adecuado".





"Aceptable. Creo que el equipo pasó del tercer lugar al sexto con un partido pendiente. Se ha hecho más ruido de lo que realmente es, entendemos la exigencia aquí, lo único que hemos hecho es trabajar, la temporada pasada el equipo compitió y casi nos colamos a finales después de mucho tiempo sin hacerlo. Esta vez el equipo está más balanceado y esto es aceptable aunque mucha gente insiste y tenga una campaña para decir lo contrario. El otro día hablaban de nuestro partido contra Marathón y fuimos mejores que ellos, pero ellos metieron el gol. Las cosas se tienen que analizar bajo las realidad de lo que es no bajo la realidad de un resultado", expresó.

LO QUE OPINÓ DEL INTER-OLIMPIA

"Por esas circunctancias tu te das cuenta a veces cómo es la opinión pública con respecto a las circunstancias del fútbol. El otro día perdimos un clásico y la prensa, comentaristas y demás se nos vinieron encima injustamente. Que los hinchas se te vengan encima es lógico, como siempre he dicho, ellos solo quieren ver ganar a su equipo. Se nos vinieron encima de manera muy preparada, y hoy sucede eso y tu ves las redes sociales, ¿qué pasa? entonces, hay cosas que realmente tienen un valor de resolución distinta, un valor donde va mezclado la honorabilidad del fútbol, por ahí he leído 'ah, que bueno, si llegan y te dan dinero qué bueno', imagínate, creo que todo eso se tiene que revisar a fondo, tiene que ser por supuesto sancionado como debe de ser y qué triste que eso suceda en Cocacaf, eso no nos ayuda a nadie, olvídate que sea Honduras, es Concacaf, para las aspiraciones que tiene el mundo de Concacaf, incluyendo Centroamérica, México, USA y Canadá, es un tache muy feo que ojalá se esclarezca por la claridad que debe de tener el fútbol porque creo que Olimpia es el representante y la cara de lo que es el fútbol hondureño y eso es una doble responsabilidad, ojalá que salga bien para todo y nada más".