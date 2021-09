Diego Vázquez y su crítica: "Parece que todas las leyes las hacen para buscar castigos contra nosotros"

El entrenador del Motagua Diego Vázquez quiere hacer una carrera por más tiempo en los azules, aunque es consciente que los resultados son los que lo avalan. El argentino estuvo a punto de irse a otro club; lo buscó el Municipal de Guatemala antes de contratar a Cardozo.

Diego que hoy estará iniciando otra aventura internacional con Motagua en Concacaf, explicó que muchas veces se es injusto con él y el equipo ya que se le critica el funcionamiento, pues dice que desde que llegó, el equipo siempre ha estado peleando campeonatos. Y tiene razón.

"Muchas veces me enoja que se digan muchas cosas extracancha. Muchas veces me pongo en la piel del aficionado de Motagua que tiene 18 años y creció viendo a este cuerpo técnico; obviamente que son muy exigentes. La gente que es más grande entiende que este equipo pasó por momentos que no son tan buenos como ahora. Algunos dicen: Motagua es sufrido, pero me parece que el último aficionado creció con nosotros; está bien que sea exigente pero tiene que entender la historia del club", comentó Diego al programa Minuto 90 de RCV.

Diego llegó en noviembre del 2013 al Motagua; y al año siguiente comenzó con sus logros llegando a las finales y obteniendo el primero de los cinco campeonatos que ha llevado a las vitrinas de las azules. A inicios de este torneo fue buscado por el Municipal de Guatemala, pero los azules le renovaron y por ahora quiere quedarse más tiempo.

PUDO HABERSE MARCHADO A GUATEMALA

Desde que llegó Pedro Troglio a Olimpia, Diego no ha podido hacer ganar a los azules y una parte de los seguidores del ciclón pensaron que su ciclo había terminado. Diego tuvo ofertas, pero se quedó porque la directiva le sigue confiando el timón del barco azul y los jugadores de igual forma.

"Hubo acercamientos, nada concreto, fue con representantes que ahora recién me llamó un agente para ir al Municipal de Guatemala pero después eligieron a Saturnino Cardozo; pero mientras esté en Motagua y los dirigentes quieran, nosotros siempre vamos a dar lo mejor y en ese aspecto estamos bien. Tenemos buena relación con la gente, hay armonía y estamos por buen camino, hemos ido renovando al equipo dentro del presupuesto", explicó Diego.

Finalmente, el entrenador dice que siempre defenderá a muerte la camisa del Motagua. Aunque a veces lo expulsen o castiguen, seguirá diciendo las cosas de frente y lanza un comentario muy fuerte a los que hacen las leyes, pues en las últimas reformas, les han cortado un poco las libertades a los técnicos.

"Hay cosas que enojan directamente y la percepción es diferente cuando lo miras de afuera. Mi trabajo es principal y me voy a quejar, aunque ahora no se puede porque te expulsan. No voy a dar nombres pero pareciera que todas esas leyes las hacen para buscar castigos en contra de nosotros. Aclaro, no me estoy haciendo la víctima, nunca me he tirado de víctima porque se puede mal interpretar", explicó el técnico del azul.