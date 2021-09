Las nuevas y polémicas declaraciones de Ronnie Brunswijk sobre el dinero repartido a futbolistas de Olimpia

Ronnie Brunswijk, el dueño del Inter Moengo Tapoe, equipo de Surinam, ha saltado a la fama en todo el mundo después que el martes a sus 60 años hiciera su debut oficial como futbolista en un torneo de Concacaf frente al Olimpia de Honduras que los goleó 0-6 en el partido de ida.

Brunswijk, quien además es vicepresidente de Surinam, cuenta con una trayectoria muy amplia y polémica ya que es un exguerrillero y en su juventud fue acusado por atracar bancos, también es uno de los hombres más buscados por la Interpol y ha sido acusado por narcotráfico en Holanda por lo que su presencia en Honduras en el duelo de vuelta ha sido descartada ya que salir de su país representaría ser arrestado y una posible extradición al país europeo.

EL COMUNICADO OFICIAL DE OLIMPIA ANTE EL VIDEO

El encuentro oficial por los octavos de final de Liga Concacaf también estuvo lleno de controversia una vez finalizado, pues Ronnie Brunswijk fue al vestuario del cuadro catracho para saludar a los futbolistas y posteriormente sacar un maletín de dinero y repartirlo entre todos los integrantes quienes en una sorprendente actitud se entusiasmaron al ver el dinero.

Los futbolistas de Olimpia llegaron el jueves a Tegucigalpa, no brindaron declaraciones, pero el volante Germán "Patón" Mejía salió de la términal aérea con una máscara en alusión a los atracadores de la serie "La Casa de Pepel".

Las imágenes se filtraron en un video en las redes sociales y la Concacaf, ante la ola de críticas en toda el área, se pronunció anunciando una investigación de los hechos ya que lo visto en el clip "plantea posibles problemas de integridad en torno al partido".

RONNIE EXPLICA LO QUE SUCEDIÓ

Brunswijk había utilizado sus redes sociales el jueves para aclarar los motivos del video asegurando que fue un acto de gratitud y más tarde concedió una entrevista al medio local "Starnieuws" donde amplió algunos detalles.

Brunswijk explicó que su entrada al camerino visitante no estuvo condicionada y que solicitó un permiso para ingresar y que antes de repartir la plata, lo consultó con el encargado de la delegación, aunque según conoció DIEZ, Osman Madrid quien era el responsable de la delegación, no autorizó ni estuvo involucrado en los actos al igual que el entrenador Pedro Troglio quien en ese momento estaba fuera del vestuario.

"Creo que el club hondureño ha jugado un gran fútbol y como el jugador de mayor edad he recompensado a los jugadores. Primero consulté con el gerente del club, quien estuvo de acuerdo. Le di a cada jugador US $ 100 a través del gerente. Involucraron a 33 personas", explicó Brunswijk.

Ronnie explicó que la razón que lo motivó a tener este gesto, que es prohibido por Concacaf en su reglamento de ética, fue porque tenían más de un año sin deporte y que la llegada del equipo centroamericano al país ha sido apreciada.

"Olimpia ha jugado un partido a un nivel y ganó merecidamente. Debido al Covid no hemos podido celebrar ningún partido durante casi un año y medio y estoy agradecido de que Olimpia quisiera venir a Surinam. Le he mostrado mi gratitud y lo hago", dijo el dirigente quien aseguró que "no sé quién lo filmó y lo colocó en las redes sociales ”.

INCENTIVO EXTRA PARA EL GOLEADOR Y EL PORTERO

El periódico local Starnieuws en su nota publicada el jueves por la noche informa que uno de los futbolistas de Olimpia solicitó más dinero por anotar dos de los goles y que el presidente Ronnie decidió darle 200 dólares más a Edrick Menjívar por mantener el arco en cero. "No veo nada malo en mostrar mi gratitud de esta manera", dice Brunswijk.

Y para cerrar, también habló sobre su participación en la Liga Concacaf, Brunswijk afirmó que él entrena con el Inter Moengo Tapoe y se siente apto para participar. "Mientras me sienta en forma, seguiré jugando al fútbol", dice el dueño del club.

EXPLICACIONES A LA JUNTA DIRECTIVA

El viernes la junta directiva de los albos ha programado una reunión con el plantel donde tendrán que explicar lo sucedido en el video publicado en redes sociales, pues hay molestia por la actitud de los futbolistas ya que su comportamiento ha hecho que la Concacaf investigue el partido.

El plantel al igual que el cuerpo técnico a su llegada al país informaron que por órdenes de los máximos dirigentes no darían declaraciones y que presentarían un comunicado de prensa el viernes.

Olimpia no tendrá actividad este fin de semana ya que la Liga Nacional suspendió el clásico capitalino ya que ambos clubes argumentaron que no se cumpli+an las 72 horas de descanso que se exigen tras un partido internacional.