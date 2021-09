Buena renta de los clubes hondureños en los juegos de ida de octavos de final de la Concacaf League

Se disputó la ida de los partidos de octavos de final de la Concacaf League y los tres equipos hondureños sacaron resultados positivos; pues en este torneo de Copa los goles de visitante tienen un valor agregado para el desempate.

Olimpia fue una aplanadora en Surinam donde goleó 6-0 al Inter Moengotapoe, Marathón no falló en casa venciendo al Real Estelí de Nicaragua y no recibió goles; mientras que el Motagua logró un valioso empate 2-2 ante el Universitario en la complicada Panamá.

Ahora la vuelta está prevista para la próxima semana para definir los certificados a cuartos de final. Pero hay uno que está en expectativa y es el Olimpia, pues después del escándalo de los videos donde los jugadores recibieron dinero por parte del presidente del Inter de Surinam, la Concacaf está investigando el suceso y podría venir un castigo.

En el resto de encuentros, los clubes de Costa Rica, el Saprissa sacó la casta al vencer 2-0 al Cotzumalguapa de Guatemala; el Alajuelense no pasó del empate frente al modesto Guastatoya, mientras que el Santos de Guápiles sacó una ventaja mínima frente al Plaza Amador de Panamá.

A quienes no les fue muy bien fue a los panameños, pues dos empataron; el Universitario ante Motagua y el Independiente frente al Forge en Canadá. El que cayó fue el Plaza Amador frente al Santos de Guápiles de Costa Rica. Los juegos de vuelta son la próxima semana y solo Marathón de Honduras irá de visitante, Olimpia y Motagua reciben en el Nacional a sus rivales.

RESULTADOS IDA

Inter MT (SUR) 0-6 Olimpia (HON)

Forge FC (CAN) 0-0 Independiente (PAN)

Guastatoya (GUA) 1-1 Alajuelense (CR)

Comunicaciones (GUA) 2-1 Alianza (ESA)

Marathón (HON) 2-0 Real Estelí (NIC)

Santos Guápiles (CR) 1-0 Plaza Amador (PAN)

Cotzumalguapa (GUA) 0-2 Saprissa (CR)

Universitario (PAN) 2-2 Motagua (HON)

PARTIDOS DE VUELTA

Martes 28-09-21 Independiente vs Forge

Martes 28-09-21 Alajuelense vs Guastatoya

Martes 28-09-21 Olimpia vs Moengotapoe

Miércoles 29-09-21 Plaza Amador vs Santos Guápiles

Miércoles 29-09-21 Alianza vs Comunicaciones

Miércoles 29-09-21 Real Estelí vs Marathón

Jueves 30-09-21 Saprissa vs Cotzumalguapa

Jueves 30-09-21 Motagua vs Universitario