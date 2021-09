Se gana lujoso palco del Estadio Azteca y no lo quiere por esta insólita razón: ''Lo voy a regalar''

Cosas que solo en el fútbol pasan. Luis Antonio Beltrán Leyva ganó un sorteo de la Lotería Nacional de México en donde el premio era un lujoso lugar para disfrutar de los partidos en uno de los mejores estadios de América, como lo es el mítico Azteca, pero no está interesado.

El hombre que es la envidia de millones de aficionados mexicanos tiene a su disposición una ubicación por el que muchos pagarían una fortuna. No obstante, al tipo le da igual y lo primero que hizo fue donarlo.

Este señor sabe que nunca utilizará este palco del Azteca y por eso prefiere que alguien lo pueda disfrutar por él. ''A mi no me gusta el fútbol. Lo voy a regalar a beneficiencia pública'', explicó Luis Antonio Beltrán.

Sin embargo, las autoridades no le han facilitado el trámite. ''No lo puedo ni traspasar o algo así. Al contrario, no me han contestado ni de la Lotería Nacional'', dijo en declaraciones a Televisa.

Si no le interesa ver a 22 futbolistas sobre un campo intentando marcar goles, ¿por qué Luis Antonio compró un boleto donde se rifaba un palco en el Estadio Azteca? Su respuesta es todavía más insólita, ya que afirma que lo hizo porque necesitaba cambio.

''Nosotros fuimos a la Carretera Nacional en agosto, en el transcurso del camino mi esposa fue hacer un mandado y no tenían cambio'', confesó el señor, que se ganó un palco en el el recinto porque en el negocio no tenían monedas para darle el vuelto. Su boleto ganador fue el 832442.

¿Cómo es el palco que se ganó en el Azteca?

Esa localidad cuenta con 20 lugares, baño, cocina y cuatro espacios para estacionamiento, por si Luis Antonio, quien se dedica a la construcción, se arrepiente y decide llevar a su familia a ver algún partido de la Liga MX o de Eliminatorias. El palco está ubicado cerca de una de las cabeceras y tiene una excelente vista.

El valor de ese palco es de 20 millones de pesos mexicanos (casi un millón de dólares). Luis Antonio se lo ganó por apenas 250 pesos, menos de 13 dólares, que es lo que le costó el billete ganador.