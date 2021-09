Horarios y fechas: Así se jugará la jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga de Ascenso

La Segunda División de Fútbol de Honduras seguirá su paso este viernes con la apertura de la jornada #5 del Torneo Apertura 2021 con el encuentro entre Real Juventud y San Juan Huracán a disputarse en el Estadio Argelio Sabillón a las 7:30 PM.

El resto de la jornada se completará entre sábado 25 de septiembre, domingo 26 y lunes 27.

PARTIDO A PARTIDO EN AGENDA

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE

Real Juventud vs San Juan Huracán 7:30 PM

SÁBADO 25 SEPTIEMBRE

Social Sol vs FC Alvarado 7:00 PM

CD Choloma vs Atlético Independiente 7:00 PM

Juticalpa vs Olancho FC 7:00 PM

DOMINGO 26 SEPTIEMBRE

FC Nacional vs Atlético Junior 2:00 PM

Tela FC vs San José Clash 3:00 PM

Lepaera FC vs Atlético Esperanzano 3:00 PM

Deportes Savio vs Olimpia 3:00 PM

Arsenal SAO vs Gimnástico 3:30 PM

AFFI Academia vs CD Inter 3:00 PM

Cedritos FC vs CD Broncos 3:00 PM

LUNES 27 SEPTIEMBRE

Boca Junior vs Yoro FC 7:00 PM

Parrillas One vs Villanueva FC 3:00 PM