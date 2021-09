Chris Pratt y Charlie Day figuran como los protagonistas de la película de Super Mario a estrenarse en el 2022

La estrella de Nintendo, Mario, está más que listo para regresar a la pantalla grande. Esta vez, en una película de animación, de la mano de Illumination, encargados de la saga Mi villano favorito. Ahora, Nintendo ha revelado con bombos y platillos a las superestrellas que darán voz a sus icónicos personajes. Todo esto durante uno de sus ansiados Nintendo Direct.

Shigeru Miyamoto, padre de Mario Bros, The Legend of Zelda, Donkey Kong y más, aprovechó un espacio durante la transmisión para anunciar, con la emoción que lo caracteriza, a aquellos actores y actrices que prestarán su voz para darle vida a los personajes de la franquicia de Super Mario. Asimismo, se nos informó que la película está programa para estrenarse a finales de 2022.

En el papel principal, tendremos al mismísimo Star Lord del Universo Cinematográfico de Marvel, Chris Pratt, quien transmitirá su carisma al plomero rojo. Como su asustadizo hermano, Luigi, tendremos al actor y comediante Charlie Day, estrella de las películas de Quiero matar a mi jefe. Como la encantadora Princesa Peach, tendremos a la actriz estadounidense-argentina Anya Taylor-Joy, quien se convirtió en ícono tras protagonizar la miniserie de Netflix Gambito de dama.

Pratt representará a Mario en la película animada.

Te puede interesar: Pro Evolution Soccer cambia de nombre

Aunque no sabemos la relevancia que tendrá en la trama, Donkey Kong aparecerá en la cinta, interpretado por el actor, director, comediante y amante de los videojuegos, Seth Rogen, conocido por sus múltiples proyectos de todo tipo. En el papel del despistado Toad, tendremos a Keegan-Michael Key, un actor de esos que “lo he visto en alguna película, pero no recuerdo cuál”.

Ver: La historia detrás de Gazu, el Youtuber hondureño destacado con los videojuegos

Adicionalmente se les unirán Fred Armisen como Cranky Kong, Sebastian Maniscalo como Spike, y Charles Martinet y Kevin Michael Richardson en papeles sin especificar.