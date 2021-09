Ángel Tejeda y su testimonio de vida: "Me dio una parálisis a los 14 años, pensé que nunca volvería a jugar fútbol"

La vida puede traerte caminos que nunca imaginaste y Dios puede sorprenderte convirtiendo lo inexplicable en algo extraordinario. Así se traduce la experiencia vivida de Ángel Tejeda, quien hace 16 años superó una parálisis cerebral para convertirse actualmente en el goleador del Torneo Apertura 2021.

Después su aparición con Atlético Choloma y mejor versión con Honduras Progreso antes de fichar por Real España y una breve estadía en el Pérez Zeledón (Costa Rica), su nombre está repuntando alto reinventándose como figura goleadora del Vida con 9 tantos en 10 partidos.

“Es la confianza”, apunta el Ángel del gol alabando su buen momento con el conjunto cocotero que está tocando la cima en el campeonato.

¿Selección Nacional?, -“Siento que el jugador tiene que tener su premio cuando estás en un momento como en el que estoy-“ responde Tejeda ante la posibilidad de ser convocado en la próxima nómina de Fabián Coito para enfrentar a Costa Rica, México y Jamaica.

Entrevista completa

¿A qué se debe tu buen momento en el Torneo Apertura?

Primero que todo estoy agradecido conmigo mismo por el desempeño que tengo, me he trazado metas y pensando en todo lo que viene y lo que ha pasado; parte del éxito es por la confianza que me da el equipo, el buen trato de la directiva, estoy agradecido con eso. Mi anhelo es el campeonato de goleador y no descarto el regreso a la selección. Siempre he pensado en eso.

¿Sientes que tuviste que reinventarte para tener este desempeño?

Sí, cambié unos hábitos; también la confianza del equipo y el entrenador, eso me ha llenado de confianza para estar bien en el campo con cada pelota que peleo, cuando jugamos somos un equipo y eso es lo importante.

¿Es este en Ángel Tejeda que querías descubrir?

Sí, mi mentalidad es esa, seguir este torneo así desde que estaba en Honduras Progreso, pero son cosas que pasan en el fútbol. En Real España me pasó, me faltó confianza, pero tuve torneos buenos y conseguí un título, algo que tenía en mente desde que me fui para allí, lo logré y ahora estoy en un club que desde que me llamaron, estaba contento.

¿No te la creías en Real España?

Pasa que si no eres de mente fuerte te causa daño. Yo fui un jugador que siempre se mantuvo, aunque tuviera pocos minutos siempre los aproveché. Pero lo que más me afectó fue la confianza con ciertos entrenadores; si te sientes capaz, pero no te dan el chance es algo que no te levanta tu forma de jugar.

Ángel Tejeda posando para el lente de DIEZ en la mesa de fútbol.

¿Saliste bien de la Máquina?

Yo terminé mi contrato. En ningún momento Real España me sacó o me quise ir, sino que terminó. Le agradezco a la directiva por los momentos en que me apoyó, pero disfruté estar allí, no quería salir pero soy de las personas que piensa que cuando Dios pone algo es para ti, ahora estoy acá y eso es gracias a Él.

¿Ahora en el Vida estás soñando con el título?

Sí, yo les digo a mis compañeros que tenemos un equipo fuerte, con eso me siento tranquilo, sé que podemos llegar y aspirar al título porque estamos demostrando en cada partido que trabajando en equipo podemos salir adelante.

VIDA PERSONAL

¿Qué representa la figura de tu padre en tu vida? (Después de tu dedicatoria especial ante Honduras Progreso)

Me hicieron una entrevista en un programa, no lo mencioné y mis hermanos me comentaron que él se puso triste; me sentí mal porque él es primero al igual que mi madre, mis hermanos y mi novia. Tenía que hacerle algo especial; dije que le haría algo lindo con los esparadrapos, eso me motivó a mostrarle el regalo que tenía con el gol. Sé que él siempre ha estado allí, era un gran esfuerzo que él hacía para conseguir mis pasajes cuando estaba en la finca bananera, es algo que siempre se los voy a agradecer. Cuando llega mi salario siempre está él, mis padres son primeros. En el momento justo le hice ese regalo y mandé a encuadrar esa foto, se la daré de recuerdo.

Ángel Tejeda junto a sus familiares, un signo especial para él como motivación.

¿Qué tanto se marcó tu infancia en el proceso de tu formación?

Mis padres siempre han estado allí. Mi mamá como podía nos daba para zapatos; cuando se fue para Estados Unidos siempre tuve mis tacos, pero de pequeño no te gustan mucho, así que me gustaba jugar descalzo. Logré junto junto a mi padre, él no lo hizo profesional, pero la gente cuenta que fue un gran contención; mi madre también jugó, así que por ahí vengo yo y eso me llena.

¿Cuál ha sido el día más triste de tu niñez?

El día que me dio una parálisis a los 14 años, pensé que nunca volvería a jugar fútbol, estuve casi dos años sin jugar. Mis dos preguntas al doctor fueron: -¿volveré a jugar fútbol?-, él no me contestó, solo dijo que miraría los resultados. Después de mi segundo análisis volví a consultar, me dijeron que -sí-, para mí fueron los días más tristes.

¿Tuviste algún accidente, qué ocurrió?

El doctor me dijo que había pasado por una bacteria, que me llegó a la parte izquierda del cerebro, que se me quitaría con medicamentos. Mi madre siempre orando, las cosas salieron bien y aquí estoy, logrando cosas que pensé que no iba a lograr.

Ángel Tejeda junto a su novia Andrea Núñez.

¿Hubo muchas lágrimas ante el silencio del doctor?

Claro... mi madre sabe que lo que más me gustaba era el fútbol, ella se puso triste porque pensó que no volvería a jugar, así me fui llenando de valor para seguir adelante, al final Dios puso la mano en mi cabeza y todo salió bien.

¿Eso fue estando en tu pueblo o en la ciudad?

Yo estaba en El Progreso; en el colegio, tenía como 15 años. Fue como una parálisis al instante, me llevaron al médico y me comenzaron a tratar. Duró como dos semanas, en la primera se me durmió el brazo y sentía debilidad. En la segunda semana me agarró fuerte, me agarró una parte de la cara, pero fue rápido; mi cara y mis brazos quedaron bien y eso fue gracias a Dios.

El goleador del Torneo Apertura 2021, Ángel Tejeda durante la entrevista brindada a DIEZ.

SU PASAJE EN COSTA RICA Y SELECCIÓN NACIONAL

¿Qué te dejó tu pasaje en Pérez Zeledón?

Mi ilusión era llegar y hacer goles, habían equipos grandes interesados en mí. Había gente muy atenta, fueron seis meses de aprendizaje, no había salido al extranjero a jugar y eso me sirvió de experiencia y sabiduría que cuando sales de tu país, dejas muchas cosas. Te toca estar solo, aguantarte soledad y extrañar a tu familia, eso me hizo fuerte; no me fue bien, el torneo fue complicado y para terminar temporada tuve una lesión en la parte derecha de la cara y no pudo jugar.

¿Una espinita para volver?

Claro, con lo que tuve en Costa Rica ya voy con la mente más madura y creo que me puede ir bien.

¿Por qué tu nombre debería aparecer en la lista de Fabián Coito?

Yo respeto lo que el entrenador haga, me propuse trabajar bien para llegar a la selección, hacer un buen trabajo para el equipo; sé que tenemos un buen equipo y que puedo llegar. Siento que el jugador tiene que obtener su premio cuando estás en un momento como en el que estoy, capaz vaya con una mente más madura y con ganas de ir a defender tu selección, es una motivación para cada jugador, por eso creo que mi nombre debería aparecer allí, porque me lo merezco por el trabajo que vengo haciendo. Si me dan la oportunidad estaré agradecido y contento, es un logro que me lo vengo proponiendo desde que estoy en Real España.

¿Te vas a dormir y despiertas pensando en ser convocado?

Al levantarme lo primero que hago es darle gracias a Dios por permitirme un día más de vida, pero voy y cada entreno lo hago para mi equipo. Cuando viene el partido quiero estar allí y si me toca estar en la Selección claro que me voy a levantar pensando en eso; no quiero estar en el equipo y pensando en la selección porque pienso que me desenfoco, ahora voy poco a poco. Hoy entrené pensando en eso, las cosas se me irán dando mientras esté haciendo bien todo en el equipo.

¿A quiénes van dedicado tus goles?

Mis goles son dedicados a Dios, a mi abuela que está en el cielo, a mi novia, a mis padres, sobrinos, hermanas. Siempre le doy gracias a Él porque me hace anotar. Toda mi familia está pendiente de mí y eso es algo que me motiva para seguir adelante.