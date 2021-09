¿Qué es el Ray Tracing, y cómo potencia los juegos de PS5 y Xbox Series X|S?

La novena generación de consolas ya está entre nosotros, desde hace un tiempo en realidad, con la llegada de la PlayStation 5 y la Xbox Series X|S. Estas nuevas consolas no solamente incluyen en su arquitectura hardware de última generación, sino que también han implementado la tecnología de Ray Tracing, o trazado de rayos, por primera vez en la historia de las consolas.

Retomando lo anterior, el Ray Tracing no se había implementado nunca en consolas, pero no es una tecnología nueva, pues la hemos visto utilizada en el cine y en los juegos para PC. Para poder entender con exactitud cuál es la innovación que supone el Ray Tracing es necesario hablar de otro término primero: la rasterización, que es una tecnología que permite a los objetos en 3D pasar a convertirse en 2D una vez que los vemos a través de nuestras pantallas.

Es decir, aunque sabemos que un objeto está en 3D, dentro de nuestra pantalla, nosotros como televidentes, solo podemos ver una de sus dimensiones, ya que no podemos manipularlo con nuestras manos. Los procesos de iluminación, sombreado y reflejos sobre —valga la redundancia— superficies reflectantes dentro de los videojuegos se llevan a cabo sobre esta imagen rasterizada en 2D.

La tecnología de Ray Tracing permite simular el comportamiento de la luz en estas imágenes, en lugar del clásico rasterizado. Esto nos permite obtener iluminación, sombras y reflejos ultra realistas en los videojuegos, llenando de vida nuestras aventuras.

- Videojuegos de PlayStation 5 y Xbox Series X|S que soportan Ray Tracing -

Si eres uno de los afortunados en poseer la última consola de la familia PlayStation o Xbox, aquí hay una lista de juegos a los que puedes sacarle el máximo provecho con Ray Tracing, entre ellos, algunos títulos retrocompatibles:

- Call of Duty: Black Ops Cold War

- Call of the Sea (exclusivo de Xbox)

- Control

- Dead by Daylight

- Devil May Cry 5

- Fortnite

- Gears 5 (exclusivo de Xbox)

- Kena: Bridge of Spirits (exclusivo de PlayStation)

- Maneater

- Marvel’s Spider-Man (exclusivo de PlayStation)

- Observer

- The Medium

- Watch Dogs: Legion