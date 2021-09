Pedro Troglio rompe el silencio y se pronuncia tras los vergonzosos hechos ocurridos en Surinam con presidente del Inter

El Olimpia ha sido expulsado de la Liga Concacaf luego de los actos posterior al juego ante el Inter Moengotapeo de Surinam donde el presidente del equipo local entró al vestuario a regalar dinero a los futbolistas.

Y a pesar que ningún directivo ha alzado la voz, el técnico Pedro Troglio ha salido al paso y en una entrevista al programa Deportivo IP de su país, explicó por primera vez sobre los hechos ocurridos en Surinam.

En primera instancia el exseleccionado argentino asegura que no se enteró cuando estaban repartiendo el dinero, aunque sí observó cuando él pidió permiso para ingresar al camerino creyendo que iba a intercambiar camisetas.

LEER: LAS CONSECUENCIAS DE ACEPTAR EL DINERO, LA DIRECTIVA CASTIGARÁ

"Cuando miré que venía a agradecernos porque es el dueño del país, por algo jugó, yo ni siquiera me imagino a D'Onofrio (presidente de River Plate) jugando en River. Él creo que calculó que podía perder y tenía su manera de sacarse un gusto y jugó".

Y comenzó relatando. "A mí claramente como entrenador me fastidió viendo un señor de 60 años jugando porque es poco serio, salvo como pasa en Japón que está (Kazuyoshi) Miura con 56, pero que está físicamente discreto para jugar".

Troglio reveló que antes de la repartición de dinero, ignoraban el historial de Ronnie Brunswijk quien es un exguerrillero, acusado de narcotráfico y uno de los hombres más buscados por la Interpol.

"Con nosotros se portó bien, pero después nos enteramos que lo busca la Interpol, que tiene un montón de problemas y claramente entró a pedir una camiseta y andaba con su guardaespaldas. La gente nuestra que cuida la puerta son los utileros porque no llevamos guardias de seguridad y lo dejaron pasar. Ellos se movían con mucha tranquilidad".

Al timonel de los merengues le consultaron sobre el vídeo del dinero que se repartió en el interior del camerino del equipo merengue.

"Adentro se le dio la camiseta. A él le dicen Robin Hood porque le tira billete a la gente y afuera del estadio siguió repartiendo. Él se sacó plata y dijo que quería hacerles un regalo y comenzó a repartir. Eso se dio como algo cómico en el momento, pero después vez el vídeo y decís "qué locura", y en algún momento dice que será el presidente de la nación y están todos festejando".

IMPACTO MUNDIAL: LO QUE DICE LA PRENSA DEL ESCÁNDALO DE OLIMPIA E INTER MT

La molestia de Troglio se dio desde que se enteró que el dueño del equipo jugaría en el partido. "Yo no estaba, yo estaba caliente y sabía que esto iba a llegar a Argentina con un tipo de 60 años jugando y era poco serio e iban a decir que ganaste por eso. Yo estaba loco y no me imaginaba en Conmebol, Europa".

¿Cómo se entero?. "Yo no lo tenía y cuando veo la formación, ¿Quién es el 61?, no lo tengo y me dijeron que era el presidente del club y me quería morir, pero ya está, eso nos complicó bastante".

El técnico de los merengues también contó otra de las ayudas que tuvieron de parte del vicepresidente de Surinam. "Con nosotros se portó bien porque después teníamos que hacer un viaje de dos hora en la selva y hasta el aeropuerto y nos cambió el micro porque el primero se nos había quedado".

También indicó. "Nos encontramos en esa situación incómoda teniendo que permitir entrar a esta persona que era el dueño de un país chico, donde manejan todo y pensamos que era un cambio de camiseta, pero después pasó todo eso"

Troglio fue un poco más allá de las crítica que se han dado. "Si lo querés analizar bien en frío, no hay nada malo, nos fue a agradecer como una parte cómica, lo que pasa que después ven a este hombre que saca y les da (dinero) a los jugadores. Dentro de los futbolistas hay unos que están económicamente bien y otros no, ven 100 dólares y algunos lo agarran. Yo no puedo decir si está bien o está mal porque cada uno tiene un muerto en el placard. No estoy para justiciar a alguien".

¿DÓNDE ESTABA PEDRO TROGLIO EN ESE MOMENTO?

El estratega de los merengues se mostraba molesto tras el partido y asegura. "Yo me fui cuando lo vi entrar, no por maldad, sino que estaba medio loco y más que había que ir a la conferencia. Después comencé a escuchar un griterío y me dije "estarán jodiendo", después me dijeron que les habían regalado dinero por el respeto en la cancha y que no le pegamos".

Además aseguró que. "Ellos estaban sorprendidos y fue motivo de risas, claramente eran cuatro guardaespaldas y uno ha grabado el acontecimiento, dicen que es una costumbre de él y lo hicieron para promocionarse porque quiere ser el presidente de la nación".

Troglio también fue consultado en son de broma por el nivel de juego de Ronnie Brunswijk. "Tiró un centro de pelota para bastante bien, ya después no la tocó más hasta que salió a los 50 minutos. En momento lo muchachos no lo marcaban y yo le decía márquenlo igual a ver si agarra una pelota y marca un pase. A mí me causó una situación incómoda porque es un torneo".