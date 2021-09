La Ultra Fiel se planta ante la directiva de Olimpia tras castigo de Concacaf y pide sanción para los jugadores involucrados

Molesta y con deseos que se castiguen a los futbolistas y cuerpo técnico se ha pronunciado la barra Ultra Fiel del Olimpia tras haber sido eliminados de la Liga de Concacaf tras el escándalo ocurrido en Surinam con la repartición de dinero del dueño del club, Ronnie Brunswijk.

Después de conocer la determinación de la Concacaf con la eliminación de ambos clubes de la competencia, los aficionados fieles merengues han lanzado un comunicado con dedicatoria a la directiva de los albos para que tome medidas tras lo ocurrido.

"No ensucien nuestra camiseta por su amor al dinero", se leyó en el documento con varios puntos específicos aclarando el porqué deberían de ser sancionados.

En algunos de ellos manifiesta que "esperamos que se tomen las medidas", puesto que "nadie debe estar por encima de nuestro escudo".

"Nuestro amor e incondicionalidad hacia nuestro club no nos hace obviar situaciones que ponen en riesgo el honor y la grandeza que con tanto esfuerzo se ha creado a lo largo de nuestra historia", dice.

Te puede interesar: La postura de Olimpia tras conocer que fueron descalificados de la Liga de Concacaf

Y agregan: "Condenamos enérgicamente la actitud mostrada por algunos jugadores y demás personas antepusieron intereses personales por delante de la grandeza de la institución que deben representar no únicamente dentro de la cancha, sino fuera de ella también.

También deja un claro mensaje para los futbolistas: "Esto representa un duro golpe para quienes amamos a nuestro equipo y que soñamos siempre con salir campeones en cada torneo que se juegue, a diferencia de ustedes que al terminar su contrato se ponen otra camiseta".

Ver: Secretario de Olimpia pide perdón por la eliminación de Olimpia en Liga de Concacaf

"Es inaceptable y no podemos permitir que esto pase inadvertido. Esperamos que se tomen las medidas correspondientes contra los responsables de este incidente. Nadie debe estar por encima de nuestro escudo y nuestros colores, si sus acciones no están en sintonía con lo que Olimpia representa entonces no merecen nuestra camiseta", continuó.

Comunicado completo: