Horarios y fechas confirmadas: así se jugará la jornada 12 del Apertura 2021 ¡con clásico en San Pedro Sula!

La Liga Nacional seguirá su curso la próxima semana con la jornada 12 del Torneo Apertura 2021 a pocos días de la fecha FIFA de octubre para los juegos de Honduras ante Costa Rica, México y Jamaica.

La gala de la jornada empieza el sábado 02 de octubre entre Real España y Olimpia a disputarse en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, además del duelo del Vida ante Real Sociedad buscando mantener su liderato en la competencia con Ángel Tejeda como su figura goleadora.

Te puede interesar: Patón Mejía filtra video de la plantilla de Olimpia varados en Surinam a las 3 de la madrugada

En el resto de los juegos tiene como protagonista a Lobos recibiendo al Marathón por mejores posiciones en zona de clasificación y la pelea en la parte baja del Victoria visitando a Motagua y Honduras Progreso ante Platense.

Ver: Así marcha la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2021

ASÍ QUEDAN DEFINIDOS LOS PARTIDOS DE LA PRÓXIMA SEMANA

SÁBADO 02 DE OCTUBRE

Real España vs Olimpia I sábado 02 octubre I 4:00 PM I Estadio Olímpico

Honduras Progreso vs Platense I sábado 02 de octubre I 7:00 PM I Humberto Micheletti

Vida vs Real Sociedad I sábado 02 de octubre I 7:15 PM Estadio Municipal Ceibeño

Lobos UPNFM vs Marathón I sábado 02 de octubre I 3:00 PM I Estadio Marcelo Tinoco

DOMINGO 03 DE OCTUBRE

Motagua vs CD Victoria I domingo 03 de octubre I 4:00 PM (Estadio por confirmar)