Marginó a ocho jugadores: Primitivo Maradiaga en la cuerda floja con Platense tras su quinta derrota al hilo

Follow @Omar_GM09

Ha pasado exactamente un mes y casi una vuelta del Apertura 2021 desde la última vez que Platense ganó en Liga Nacional tras dejarse remontar este domingo 2-3 en el estadio Excélsior ante UPNFM por la jornada 11.

El entrenador del tiburón, Ramón "Primitivo" Maradiaga, cosecha una de sus peores rachas como técnico en Honduras: ha perdido sus últimos cinco partidos, siendo las primeras por goleada (3-0 Olimpia y 1-4 Vida), acompañado de una avalancha de críticas por no poder levantar al escualo que perdió a jugadores importantes para el actual torneo y aún luce desorientado.

Primi llegó al Platense tras la jornada 3 en lugar de Nicolás Suazo que ahora es su asistente en la dirección técnica. En la fecha 5, en su primer partido dirigiendo desde el banquillo, los porteños ganaron al Marathón por 3-1 el 26 de agosto, pero desde entonces han ido en picada, y el entrenador ha tenido que tomar decisiones drásticas en la plantilla; de ocho encuentros ha perdido seis, empatado uno y el que queda lo ganó.

Mariadaga, conocido por ser un DT estricto, decidió no convocar a algunos futbolistas para el encuentro ante Lobos, aunque esto no sirvió de mucho, pues tras una gran primera parte que terminaron ganando 1-0, fueron remontados en el complemento donde se derrumbaron y encajaron tres veces, así como en el partido anterior contra Real Sociedad.

Según DIEZ ha podido conocer, los futbolistas José Mariano Pineda, David Mendoza, Dylan Andrade, Orbin Cabrera y Yerson Gutiérrez fueron descartados por decisión técnica, mientras que Héctor Aranda, Anthony Cervantes y César Osegura están entre "algodones".

Sin un once estelar fijo tras 8 partidos, el Platense continúa en el sótano del Apertura con cinco unidades, abajo del Victoria (6 pts), tras no sumar desde la fecha 6 (1-1 Real Sociedad); el sábado enfrentará al Honduras Progreso, rival directo por el no descenso al están obligados a vencer, de lo contrario, la continuidad de Primitivo como entrenador escualo será una incógnita.

El tiburón se medirá en las siguientes tres jornadas al Motagua, Real España y Marathón, después enfrentarán a los clubes ceibeños y cerrarán su participación con Olimpia.