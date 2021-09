¿Quiere enfrentar a Messi? La contundente respuesta de Guardiola y así definió la delantera del PSG

Manchester City visitará este martes al PSG por la fase de grupos de la Champions y el reencuentro de Pep Guardiola con Messi ha sido el gran tema en la rueda de prensa previa que brindó el entrenador catalán.

''Años atrás no podías imaginar a Messi saliendo del Barça. Ahora todo el mundo ya lo ha asimilado. Espero que juegue por el bien del espectáculo'', comentó Guardiola, que dirigió al argentino por cuatro temporadas cuando coincidieron en el vestuario azulgrana (2008-2012).

''Creo que un jugador como Messi habla por si solo sobre el campo. Poco más tengo que añadir. Tuvimos mucha suerte de trabajar con él. Lo que ha hecho en su carrera es más que excepcional'', añadió Pep.

Sobre el encuentro, el técnico dijo que no será una revancha por lo que ocurrió en 2020. ''Lo que pasó la temporada pasada es la temporada pasada. Estuvieron excepcionales el año pasado, y ahora tienen a Messi. Son unos competidores temibles. Desde que Qatar asumió las riendas, el PSG ha tenido siempre un gran equipo''.

''La confianza que tenemos no tiene nada que ver con haberles ganado el año pasado. Lo importante es que jugamos un gran partido ante el Chelsea (0-1) que nos da confianza, pero al mismo tiempo la jornada anterior empatamos contra el Southampton. En el fútbol hay muchos altos y bajos, pero llegamos bien'', apuntó.

El tridente Messi-Neymar-Mbappé

''Por talento, la delantera del PSG puede ser de las mejores a las que me he enfrentado. Los dos equipos más temibles a los que me enfrentado, el Barça de Luis Enrique y el Liverpool de Klopp, ambos tenían ataques increíbles. El PSG tiene talento y entrenador para llegar a ese nivel. En el fútbol se necesita tiempo y muchas veces no nos lo dan, pero la calidad está allí'', explicó Guardiola.

Elogios al resto del plantel parisino

''¿Qué más puedo decir con el equipo que tienen? Marquinhos, soy un gran fan suyo. Hakimi, Paredes, Ander Herrera en buena forma... tenemos que pararles como equipo. El talento individual no se puede frenar, pero entiendo que tenemos que organizarnos como equipo para tratar de hacerlo. Y ser conscientes que vamos a sufrir y pasar malos momentos'', reconoció.

El Manchester City es líder del Grupo A con tres puntos luego de la goleada que le propinó al Leipzig mientras que el PSG y Brujas suman una unidad cada uno tras empatar en Bélgica.