Gerente deportivo del Vida: "Creo que tenemos tres o cuatro jugadores que puede ser llamados a la selección"

Jairo Martínez, gerente deportivo del Vida habló del bueno momento de la plantilla ubicado en el primer lugar del Torneo Apertura 2021 y de las posibilidades de que al menos cuatro o cinco futbolistas sean convocados en los próximos tres juegos de la Selección de Honduras en la Eliminatoria de Concacaf.

Jugadores como Ángel Tejeda, Bryan Barrios, Luis Palma, Roger Sanders y Horacio Argueta han sido sondeados por el cuerpo técnico de Fabián Coito sucedidos de su buen momento en el torneo.

"Creo que tenemos tres o cuatro jugadores que puede ser llamados a la selección para esta nueva fecha FIFA", dijo Jairo Martínez.

Sin embargo, también dejó en manifiesto que "también me preocupa porque Vida está en primer lugar, siempre hemos sido conscientes que estos jugadores tienen calidad para estar allí, pero que no se habían fijado por los resultados; me preocupa que puedan ser llamados simplemente por quitarnos esa posibilidad de que el Vida se pueda venir abajo. Nos estarían quitando calidad de jugadores".

Te puede interesar: Clásico entre Real España y Olimpia será en San Pedro Sula en el Estadio Morazán

Pese a ello dejó en manifiesto que el hecho que tomen jugadores del Vida, significaría un golpe anímico importante para la plantilla.

"Lo llena a uno de orgullo tener cuatro o cinco jugadores en la Selección de un equipo modesto, es cierto que es uno de los equipos estables en la Liga Nacional, pero no deja de ser un equipo modesto y luchador; pero viendo cómo se manejan la gente en el fútbol, podemos esperar cosas raras porque quieren el primer lugar. Esperamos que la gente trabaje honradamente como lo estamos haciendo nosotros.", siguió.

Finalmente, Jairo alabó el bueno momento de jugadores como Ángel Tejeda (10) y Luis Palma (2).

"Estoy contento porque son jugadores que buscan estar allí; creo que deben ser considerados por su capacidad futbolística a lo largo del torneo, no solo por estos resultados", mencionó.

Y agregó: Sobre Luis Palma son condiciones futbolísticas son natas, son naturales y las perfeccionas con entrenamientos. Esperábamos ese cambio emocional de él, lo ha conseguido y producto de eso está en el nivel. Con Ángel era cuestión de tiempo como goleador, él siempre ha mantenido un ritmo, pero los goles le dan confianza. Su fortaleza es impresionante, esperábamos una racha como esta y la ha logrado".