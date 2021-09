Manfred Ugalde renuncia a la Selección de Costa Rica mientras Luis Fernando Suárez sea el técnico

Follow @GustavoRocaGOL

Manfred Ugalde, delantero de 19 años que juega en el Twente de Holanda, ha renunciado de forma inesperada a representar a la Selección de Costa Rica, esto mientras el técnico colombiano Luis Fernando Suárez siga al frente del combinado tico.

Mediante un comunicado, el legionario costarricense dio a conocer su decisión, por lo que queda automáticamente descartado para la triple fecha FIFA del mes de octubre donde la Tricolor enfrentará a Honduras, El Salvador y Estados Unidos.

La razón de la renuncia del joven jugador al representativo de su país es por sentirse "descalificado y expuesto públicamente e injustificadamente" por el entrenador colombiano. Y es que Luis Fernando Suárez lo marginó para el duelo ante Jamaica, donde se empató 1-1 en San José, esto porque Ugalde no se equiparaba al físico de los jamaquinos.

COMUNICADO ÍNTEGRO DE MANFRED UGALDE

Desde muy niño mi vida se trató de jugar al fútbol. Correr con la pelota día y noche, mirar en la televisión partidos de mis ídolos vistiendo la roja de mi selección, la camisa de mi país. Me tocó ser testigo de una gran época y soñaba con poder llegar a ser como ellos.



Es difícil explicar lo que sentí el día que me puse esa camisa, que pude representar a mi país y que logré cumplir mi gran sueño. Esa emoción se repitió el día que me convocaron para la pasada fecha de eliminatorias. El orgullo de saltar a la cancha del Rommel Fernández para iniciar el camino a Qatar, luchar por la ilusión de todo un país.



Ese día entregué todo, le di a mi selección todo el esfuerzo que pude dar. Quizás no fue nuestra mejor noche, pero sentí que habíamos complido con un resultado bueno, no el esperado, pero nos trajimos un punto que suma, y podría ser importante.



Quedar en las gradas para el partido contra Jamaica me dolió, pero es algo que está dentro de las posibilidades. Esto es futbol y es algo que puede pasar. Lo que sí me sorprendió fueron las razones que el señor técnico de la selección dio públicamente. El fútbol es un deporte colectivo y siempre había tenido la ficha de sentirme respaldado por mis compañeros y cuerpo técnico. Nunca esperé ser expuesto de esa manera. Fue un duro golpe.



Por primera vez escuché a un técnico descalificar de esa forma a un futbolista, lamentablemente me tocó a mí.



He meditado mucho esta situación, por eso he tardado en tomar una decisión que, aunque muy doloroso, siento que es la correcta para mi carrera este momento.

El día de hoy les escribo para comunicarles que he decidido renunciar a la Selección de Costa Rica mientras el señor Luis Fernando Suárez sea el técnico.

Y no, por favor no me mal interpreten, mi renuncia no es por miedo a competir. Mucho menos por querer ser tratado con alguna preferencia. Renuncio porque se me expuso púbicamente. Se juzgó mi rendimiento por razones que, incluso la prensa, logró desmentir. No es un asunto de ego herido, es un tema de competencia sana y respeto mutuo.



En mi corta carrera he demostrado que luchar día a día es mi gran objetivo de vida. Debuté en Saprissa y tuve que competir con grandes jugadores para lograr ganarme los suficientes minutos y salir al fútbol de Europa. Ya en Bélgica volví a empezar de cero, tan dura fue la competencia que pude crecer lo suficiente para dar el salto a la primera división de Holanda.



Acá día a día se compite, juego lo que el cuerpo técnico me permite en plena y sana competencia con mis compañeros y contra nuestros rivales, jugadores altamente calificados.



Agradezco mucho el apoyo que me ha dado la afición en todo este tiempo. Espero que nuestro equipo logre sacar la tarea en estas fechas que se avecinan y así cumplir el sueño de todos: ver a Costa Rica de nuevo en un mundial.