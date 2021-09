Presidente de Fenafuth advierte a México: “Iremos a buscar puntos en el Azteca, no nos iremos a entregar”

En la Selección de Honduras están claros que octubre será una fecha que puede marcar el camino rumbo a Qatar 2022 tras el desastre de septiembre donde solo se consiguieron dos puntos de nueve. El presidente de Fenafuth, Jorge Salomón, dice que se han reunido con Fabián Coito y ahora en octubre esperan resultados, pues no es momento de cambios en el timón del cuadro nacional.

Salomón dice que en casa se tiene que sacar seis de seis, pues ya no hay margen de error, además, se debe ir con la mentalidad de buscar un nuevo “aztecazo”, pues no es algo imposible. Honduras no puede darse el lujo de seguir regalando puntos, pues se irá quedando relegada y Qatar se puede quedar en un sueño.

“Son partidos difíciles (ante Costa Rica), aquí no hay duelos fáciles. Hay que ir a buscar un resultado positivo, a buscar tres puntos para ir sumando en la tabla, ir pegándonos a los demás rivales. Después tenemos un viaje a México, una cancha difícil y también iremos a buscar puntos al estadio Azteca, no nos vamos a ir a entregar; luego viene Jamaica y vamos con todo. Estamos con los cascos de guerra, vamos a luchar, jugadores, cuerpo técnico, afición, medios de comunicación; vamos a sacar esto más unidos que nunca. Hay que sumar para estar en el Mundial”, comentó Jorge Salomón.

La Selección viajará el viernes por la tarde a México luego de jugar un día antes frente a Costa Rica en San Pedro Sula. El equipo nacional tendrá su campamento en la ciudad de Cuernavaca: “jugaremos el domingo y regresamos el lunes a San Pedro Sula”, comenta Salomón sobe el itinerario de la Bicolor.

CON COITO A MORIR PASE LO QUE PASE

El jueves de esta semana se hará la convocatoria oficial de los 25 jugadores que citará el entrenador Fabián Coito en la que habrá entre cinco y seis novedades en relación a la pasada donde se sacaron apenas dos puntos tras empatar ante Canadá y El Salvador. En la Federación siguen pensando que Coito es el hombre pase lo que pase en octubre.

“Este es un proyecto que se inició con antelación, le estamos apostando al trabajo y la planificación para llegar hasta el final; estos partidos de eliminatoria se luchan hasta el final. Lo que nos pasó en la jornada anterior en un partido en casa, nos hubiese podido pasar más adelante, así que vamos con todo”, explicó Salomón.

“Nosotros como Federación estamos pensando a corto plazo, tenemos un cuerpo técnico que tiene capacidad y conocimiento, ellos han formado esta selección y vamos con todo. Primero Costa Rica, luego México y después Jamaica”, afirmó Salomón.

Honduras puso a la venta 18 mil boletos por partido (Costa Rica y Jamaica) para las fechas FIFA de octubre. Hay algunas rebajas en las entradas si se hace la compra de los boletos. Hay ahorros de hasta 200 lempiras por entradas en las entradas populares. Los compromisos de la Bicolor están programados para las 6.00 de la tarde (hora catracha).