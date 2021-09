El día que un agente quiso sobornar al técnico mexicano Enrique "Ojitos" Meza

Enrique 'Ojitos' Meza, años desúés de haber dirigido al Cruz Azul, revela la vez que un agente de fútbol le ofreció en un sobre 10 mil dólares, con la única intención de probar a un jugador el cual representaba.

VER MÁS: Tabla de posiciones del campeonato de la Liga MX



En entrevista con La Octava Sports, el entrenador confesó que cuando dirigía a Cruz Azul un representante le ofreció una fuerte cantidad de dinero para que su jugador se quedara en La Máquina, sin embargo declinó la jugosa "oferta".



"Una vez en Cruz Azul me mandaron a un representante para que probara a un jugador. Viene el representante y me da un sobre y me dijo 'Son 10 mil dólares que son para usted', le dije 'Tome su sobre y váyase'", reveló el Ojitos, quien no quiso dar el nombre del jugador.





En la misma plática con el periodista Ignacio Suárez, Meza reveló que estuvo cerca de llegar a Chivas en algún momento, sin embargo tenía contrato con Cruz Azul y aunque sentenció que ya tenía un pacto de palabra con Jorge Vergara, con el paso del tiempo este se rompió y ya no llegó al Rebaño.



"Yo tenía un año de contrato con Cruz Azul. Me invitó a desayunar (Jorge Vergara) y teníamos un compromiso, pasó el tiempo y trajo a Johan Cruyff, un día me lo encontré en el aeropuerto y no me quiso saludar. Fui y lo saludé y algo me dijo de sus hijos y se fue. Lo que pensaba hacía un año, ya no lo pensaba, por lo que se rompió el pacto", expresó el 'Ojitos'.