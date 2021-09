Donnarumma aclara su situación con Keylor Navas en el PSG: ''Me reí mucho, no me voy a ir del club''

A lo largo de la última semana surgieron fuertes rumores de un enfado de 'Gigi' Donnarumma por sentirse marginado y no ser titular por la presencia de Keylor Navas en el PSG.

Desde París circularon informaciones con que el arquero italiano había solicitado salir del club para jugar en la Juventus, teniendo en cuenta que el próximo año se viene el Mundial de Qatar y quiere estar en las mejores condiciones posibles.

Pero a Donnarumma esos rumores le causaron gracia. Tras el partido de este martes donde el PSG venció al Manchester City por la Champions, el guardameta habló en zona mixta y aclaró la situación.

''La gente hablaba en las redes sociales de mi salida del PSG porque Navas juega de titular. Me reí mientras leía en las redes sociales. ¡Está lleno de noticias falsas! Estoy totalmente contento en el PSG, no importa lo que hablen, el club me apoya'', aseguró el cancerbero, que se consagró con la Azzurra en la última Euro.

En esa misma línea, Donnarumma agregó: ''Este era mi sueño en la Champions League. Estoy tan feliz. Estaba tranquilo porque sabía que este momento sucedería. Nunca me iría del PSG porque Navas sea titular''.

Pese a sus declaraciones, lo cierto es que 'Gigi' tendrá que seguir alternando la titularidad con el costarricense, que supuestamente cuenta con todo el apoyo de los sudamericanos.

Por lo pronto, Donnarumma atajó frente al Manchester City, dejó su portería invicta, tuvo buenas intervenciones y ahora deberá enfocarse en lo que viene: partido contra el Rennes el próximo domingo.