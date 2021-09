¿Cree que va a continuar? Koeman responde sobre su futuro tras paliza del Benfica al Barcelona

El FC Barcelona está en una situación muy crítica tras la goleada recibidad en Lisboa a manos del Benfica en la Champions League.

Dos partidos y dos derrotas con marcador de 3-0 y ahora varios medios españoles hablan de una salida de Ronald Koeman como entrenador del Barcelona.

Acá lo que ha dicho en conferencia de prensa:

¿Han estado mal atrás, muy blandos?

No, puede que en los últimos quince minutos. Pero ellos tienen también calidad. Tenemos que defender. Y blando... Físicamente hay equipos que son mejores. Eso es así.

Prescindió de Piqué...

En el juego que hemos hecho de arriesgar y de presionar, tener a un jugador con una tarjeta, y casi expulsado, era un riesgo. Con Frenkie teníamos más salida de balón. Pero si no marcas no tienes razón.

¿Teme no pasar de la primera fase?

No voy a discutir el nivel de este equipo. Si Sergi Roberto ha dicho esto (lo confunde con Sergio Busquets y la "situación crítica"), es diferente a lo que ha dicho una semana. Y lo he dicho yo, y lo ha dicho él. No se puede opinar de un equipo que es el de años pasados. Y eso es así. Para mí está más claro que el agua.

¿Se siente respaldado, cree que va a continuar; en qué situación está?

Sólo voy a opinar del equipo, de mis jugadores. Me siento respaldado por mis jugadores; por los demás, no sé.

¿Entendería que Laporta tomara la decisión de despedirlo?

De mi futuro no puedo decir nada porque no sé cómo piensa el club en ese sentido. No está en mis manos y ya veremos.

El otro día decía que en la Champions no hay que esperar milagros porque está en construcción. ¿Asume errores o el equipo no da para más?

El culpable, al final, es el entrenador, pero creo que el planteamiento estuvo bien porque fuimos superiores pero, hasta el 2-0, tuvimos más problemas. No hemos sido inferiores, hemos sido inferiores en la efectividad. Estamos en un momento en el que estamos cambiando cosas, falta gente. No hace falta repetirlo.

¿Tiene la sensación de que vive su momento de debilidad en el club?

Creo que, para cualquier entrenador, siempre es complicado si pierdes dos partidos de Champions League. Tienes que ser realista y saber que es una situación delicada. Lo intento perfectamente. Hay que intentar darle tiempo al equipo y cambiar las cosas. El tema físico, de velocidad, somos inferiores. Donde se tiene que ganar es jugando a nuestra manera, con posesión y crear oportunidades. Lo hemos hecho, pero si no marcas no ganas.