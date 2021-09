¿Se metió en un lío? Equipos de la Liga Nacional analizan denunciar al Victoria para que pierda puntos ante Real España

Después de declarar improcedente una denuncia interpuesta por parte del club Victoria a la Comisión de Disciplina donde señalaba a los equipos Real Sociedad y Honduras Progreso de incumplir el 'Reglamento de Campeonatos y Competencia de la Liga Nacional' en relación a un pago de inscripción (125 mil lempiras) que se realiza previo al inicio de cada campeonato, ahora un grupo de equipos analiza regresarle la jugada al club jaibo y denunciarlos ante el mismo ente.

Y es que estos dirigentes de clubes vieron de mal gusto que los ceibeños, debido a su complicada posición en la tabla, denunciara a otros afiliados con el fin de obtener puntos en la mesa y salir de la incómoda situación en que se encuentran en este campeonato donde solo suman seis puntos, uno más que el Platense con cinco.

La Comisión de Disciplina declaró improcedente la denuncia del Victoria.

Es por ello que este miércoles, en un reunión virtual, directivos de seis equipos analizaban la posibilidad de denunciar al Victoria ante la Comisión de Disciplina para que actúe de oficio y declarar ganador en la mesa al Real España del partido que no se pudo jugar en la Jornada 1 del Apertura 2021 debido a que el club no había inscrito a su plantel por tener bloqueada por parte de FIFA la plataforma donde se realiza este trámite.

Los dirigentes revelaron que han analizado el caso desde el aspecto legal y que concluyen que como miembros de la Liga Nacional pueden realizar tal denuncia y evitar que el partido, que aún no tiene fecha de reprogramación, se dispute y que solamente declaren ganador al equipo aurinegro que en su momento dejó claro que no apelarían a ninguna solicitud administrativa.

Además solicitarían, por posibles irregularidades, que investiguen la inscripción de futbolistas nacionales y extranjeros en la Liga de Ascenso en el torneo Clausura 2021 en el cual ascendieron a primera.

VICTORIA INSISTIRÁ ANTE COMISIÓN DE APELACIONES

Tras la decisión de la Comisión, el Victoria ha informado que llevarán el caso ante la Comisión de Apelaciones de Fenafuth. Consideran que ellos nunca reclamaron lo de la garantía bancaria, sino que denunciaron que tanto Real Sociedad como Honduras Progreso, no pagaron la inscripción que de 125 mil lempiras, con cheque certificado o giro bancario.



La ley indica que los clubes deberían pagar su inscripción, 24 horas antes del inicio del torneo, y estos dos equipos en mención no lo hicieron, por lo tanto, la ley indica que estos equipos deberán perder los puntos obtenidos hasta que no se hizo efectivo este pago certificado.