Tato García y su crítica tras pasar a cuartos de final ante Real Estelí: "A veces nos creemos más de lo que somos"

Marathón tuvo que sufrir hasta los penales para derrotar al Real Estilí en los octavos de final de la Liga Concacaf. Denovan Torres se robó la noche tapando cuatro lanzamientos y marcando uno en la tanda.



Martín "Tato" García habló tras el encuentro y se mostró feliz por la clasificación, el DT verdolaga fue autocrítico y aseguró que siguen cometiendo errores en el juego aéreo a pesar de que tienen futbolistas muy altos.





Una clasificación que los deja alegres



"Contentos por haber avanzado, feliz por los muchachos, por la familia de ellos, por la gente de Marathón que hizo el esfuerzo de venir hasta aquí a brindarnos el apoyo y por las familias nuestras que están siempre en las buenas y las malas".



Real Estelí, un rival que puso duro el pase



"El partido lo teníamos controlado, Marathón estaba bien parado, estábamos neutralizando el duelo, pero jugábamos contra un gran rival, yo no subestimo a nadie y no desacredito lo que hizo Real Estelí. Ellos tienen siete extranjeros que juegan muy bien en una cancha sintética donde nosotros no estamos acostumbrados y la lluvia fue factor antes del partido, dos cortes de luz y desde mi punto de vista no sería tan injusto con Marathón y ni con el rival, me parece que se está subestimando un poco. Cometemos errores en una pelota quieta y esa es la realidad".

Los dos errores garrafales de Marathón en Estelí: La pésima salida de Denovan Torres y la mala marca Emilio Izaguirre



Análisis de un encuentro duro en una cancha sintética



"Tratamos con los cambios de agarrar la pelota, de generar situaciones de peligro, que creo que las generamos. Me gustaría ver el partido donde considero que hubo situaciones en el primer tiempo que me gustaría verlas por la tele, no soy de hablar del arbitraje, pero me gustaría ver sobre todo el primer tiempo y analizarlo. El segundo gol llega por una jugada que perdemos la marca en el área, pero al final es Marathón el que pasó".



El nivel mostrado por el rival



"No me sorprende porque es un equipo que trabaja muy bien, repito, a veces nos creemos más de lo que somos. Es un equipo que tiene siete extranjeros, de selección nacional, una cancha complicada que se dificulta a cualquiera y nosotros lo avisamos, nada estaba cerrado. Habíamos hecho un gran partido en la ida y hoy somos nosotros los que estamos del otro lado".



Juego aéreo de Marathón, un error recurrente



"Perdemos mucho en el juego aéreo teniendo gente muy grande y ellos jugadores pequeños. Es un tema que lo trabajamos mucho, pero seguimos cometiendo muchos errores, en el área hay que estar hay que estar 100% atentos y agresivos. Cuando no tenés estos dos elementos la pelota casi siempre termina en gol y es lo que nos pasa".



Ahora, Marathón ya con el boleto para los cuartos de final, donde ya está establecido por parte de Concacaf al equipo que se medirá, será al ganador de la llave entre Motagua y Universitario que se miden el jueves en Tegucigalpa. En la ida estos equipos igualaron 2-2.