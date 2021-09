Así motiva “Potro” Gutiérrez a su plantel para jugar ante Olimpia: “Los clásicos hay que ganarlos, no contarlos”

El entrenador del Real España, Raúl “Potro” Gutiérrez, considera que los clásicos se deben ganar a como dé lugar y este sábado contra Olimpia es un buen momento para demostrar que lo que han hecho en el campeonato no es casualidad.

El mexicano explica que será un lindo partido para mostrar la casta en el estadio Morazán y adelanta que será un compromiso que dejará a la afición contenta. Se refirió al castigo de Alejandro Reyes y sobre todo al enfoque de lo que está haciendo su equipo.

Ver. ASÍ MARCHA EL REAL ESPAÑA EN LA TABLA DE POSICIONES

Lo que veremos del Real España ante Olimpia: “Me parece que ha sido un sello del equipo que siempre va a buscar los partidos. Podemos encontrar los resultados, un buen triunfo, un empate, una derrota, pero el sello es ir a buscar los tres puntos contra el rival de turno; hoy ante Olimpia, es un clásico, siempre buenos partidos que son cerrados, que se pelean durante los 90 minutos que en el encuentro pasado nos empataron en el último minuto. Esta vez será igual de complejo, son dos buenos equipos que les gusta la práctica del fútbol atractivo y esperamos que nosotros nos quedemos con la victoria y hacer valer la localía”.

Sobre el castigo de la Comisión de Disciplina a Alejandro Reyes: “Son casos excepcionales, lo que la vez pasada se suscitó creo que eso nos tiene que dejar otro mensaje importante que se manda partido a partido; nada contra el árbitro, comenzamos 11 terminamos los 11. Nosotros preocuparnos por nosotros y esto tiene que servirnos de aprendizaje y este tipo de cosas nos debe servir de ejemplo”.

Potro durante la conferencia de prensa virtual que era moderada por el relacionador público de Real España, Julio Aguilera. Fotos N. Romero

Qué puede esperar la afición de Real España del clásico: “Lo que he venido insistiendo es que el equipo pelea los partidos, pelea los resultados. Siempre he dicho que los clásicos hay que ganarlos no contarlos. El aficionado debe esperar que el equipo trabaja, se esfuerza en hacer mejor las cosas y bajo ese concepto vamos a ir mejorando de cara a la parte final del torneo para seguir colocándonos como candidatos a ser campeones”.

Los que van a suplir a Alejandro Reyes: “La ausencia de Alejandro Reyes es importante, pero también hay gente que está haciendo bien su trabajo y luchando por ser titulares en el equipo y eso abre buenos caminos e ilusiones en los que pelean por el puesto de titular. Creemos que estamos cubiertos en esas posiciones y la gente que entra siempre lo hace con el espíritu de cooperar para ganar”

Lo que tiene que hacer para ganarle a Olimpia: “Este tipo de juegos como se puede notar en la alta competencia sea en Honduras, en España en México se reduce a la aplicación. El equipo que se aplique mejor es el que saca ventaja y este partido será de esos juegos de atención, de no regalar detalles. Allí estará la diferencia”.

Sacarle ventaja mental sobre la situación del Olimpia en Concacaf: “Es difícil saberlo, soy un convencido de que los equipos que somos grandes, ese tipo de cosas nos fortalecen y nos dan otro tipo de concepción hacia lo que viene y pienso que no habrá mayor problema para ellos. Eso es lo que yo creo. Son un equipo maduro, responsable por todo lo que se dio y cómo lo manejaron, entonces, no debemos de pensar si quiera que sea algo que jugará a nuestro favor; al contrario, saldrán con la idea de que solos les queda este torneo para refrendar su campeonato y eso los hace un equipo doblemente complejo”

No hay problemas por el cambio de escenario: “De alguna manera habíamos escogido el Olímpico por la cancha, el mismo estadio, cuestiones de fútbol totalmente, también se reduce a que tenemos el estadio Morazán como lugar histórico y el equipo se acopla a todo eso. Bajo esa situación no hay problema, es fútbol y la cancha mide lo mismo que la del estadio Olímpico. Creo que son circunstancias que cualquier equipo tiene que irse adaptando y superando”.

Objetivo que ha venido buscando: “La idea es cerrar en el primer lugar, estamos trabajando para eso, seguimos teniendo un partido pendiente que puede detonar muchas cosas y estamos más enfocados en el presente. Este partido de dársenos como lo planeamos nos puede ayudar a ese objetivo que tenemos a mediado plazo de quedar primeros en la tabla”.

Lo que ha vivido en este año en Honduras: “El equipo sigue estando entre los primeros lugares y se define por goleo. La posición de la tabla es relativa, los puntos son los mismos. El equipo ha venido trabajando bien, emparejamos la cantidad de unidades con respecto a la campaña pasada y eso habla por sí solo. Hemos tenido nuevos elementos que se han venido acoplando bien, otras lesiones, suspensiones y ha sufrido esas variantes que la gente no entiende y hay que mencionarla como circunstancias. Estamos en el camino correcto con el modelo de juego que no es muy habitual en Honduras: de tener la pelota, ir acompañado, el fútbol más estructurado. La gente debe entender la diferencia entre jugar bien y jugar bonito, y Real España juega bien, entonces vamos a seguir creciendo en ese aspecto. A veces hay partidos donde el equipo se ha visto atorado, pero es normal, si le pasa al Chelsea, porque no al Real España”.