Luis Suárez lamenta la decisión de Manfred Ugalde y buscará recuperar los puntos perdidos de local contra Honduras

Luis Fernando Suárez dio su convocatoria oficial para la triple fecha FIFA de octubre en la Octagonal de Concacaf donde enfrentará a Honduras, El Salvador y Estados Unidos.



El DT colombiano aseguró que la 'Sele' tiene que sumar los tres puntos de visitante ante los hondureños ya que en las primeras jornadas perdió cinco puntos en casa (derrota ante México y empate contra Jamaica).



Suárez también explicó la situación de Manfred Ugalde, uno de los mejores jugadores de Costa Rica, quien renunció por no tener una bueva relación con él.





"Lamento mucho la decisión de Manfred Ugalde, me siento muy triste por esto, porque lo teníamos como un posible jugador para estar en estas fechas FIFA. Lamento la decisión unilateral de él, pero la tengo que respetar, porque es de una persona que sabe qué fue lo que tomó como decisión", comenzó diciendo.



Y agregó: "Siempre me he manejado así y para mí, lo más importante es el respeto hacia la persona. He valorado al jugador porque lo fui y aún siento y tengo esa sensación de que soy jugador. Antes que nada, hay que tratar a la gente como persona y eso es más importante, antes que jugador. Manfred tiene muchísimo futuro, mucha clase y seguramente crecerá mucho en su experiencia a través del juego y le deseo lo mejor".

¿Puede volver Manfred a la 'Sele'?



"No puedo dar por supuesto algo o decir que si pasa esto o aquello, pues tomo una decisión. Soy una persona abierta a escuchar, pero no nace de mí, sino que la decisión es de otra persona".



Luego de su renuncia ¿Habló con Ugalde?



"En esto nada es personal y con Manfred no hay nada así. Es una decisión que tomó el jugador y cuando quiera hablar conmigo no tendré problema en escucharlo, porque soy una persona totalmente abierta".



El primer partido de la triple fecha FIFA de octubre es contra Honduras en el estadio Olímpico, Luis Suárez afirma que deben recuperar los puntos que perdieron como local.



"Tenemos que hacer todo para que se consiga esto. La propuesta es buscarlo para que se dé, porque los puntos que se pierden de local hay que buscarlos afuera", dijo.

¿Qué proyección de puntos hace?



"Hay que entrar a ganar cada partido, pensar en sumar la mayoría de puntos. Nosotros estamos pensando en preparar estratégicamente cada duelo para salir con triunfo en todos".