Real Juventud puntea en lo más alto de la Liga Ascenso: fechas y horarios de la próxima jornada

La Liga de Ascenso sigue su curso jornada a jornada con el cierre de la primera vuelta buscando al nuevo campeón para buscar el título del Torneo Apertura 2021. Actualmente el Real Juventud es el equipo que más puntajes ha realizado sucedido de cinco fechas disputadas.

El equipo de Santa Bárbara lidera la tabla de posiciones con 13 puntos siendo invicto en la agrupación B, luego le sigue Juticalpa como líder con 10 puntos del Grupo D-1 y Tela FC en A-1 con 8 unidades.

La segunda vuelta está por disputarse y todo inicia este sábado y domingo con la apertura de varios encuentros.

Jornada viernes 01 de octubre

Real Juventud vs Olimpia Occidental (3:00 PM)

Choloma vs Villanueva FC (6:00 PM)

Jornada sábado 02 de octubre

Santa Rosa vs San José Clash (3:00 PM)

Atlético Junior vs Tela FC (3:00 PM)

Juticalpa vs Gimnástico (7:00 PM)

Estrella Roja vs Olancho FC (3:00 PM)

Jornada domingo 03 de octubre

Sabá vs Yoro FC (3:00 PM)

Boca Junior vs FC Alvarado (3:00 PM)

Deportes Savio vs Atlético Esperanzano (3:00 PM)

San Juan vs Lepaera (3:00 PM)

AFFI Academia vs CD Broncos (2:00 PM)

Genesis Huracán vs Inter FC (5:00 PM)

Tabla de posiciones grupo A-1



Tabla de posiciones grupo A-2

Tabla de posiciones grupo B

Tabla de posiciones Grupo C



Tabla de posiciones Grupo D1