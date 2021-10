Wesly Decas, de penal tras clara mano, pone a Motagua a soñar con cuartos de Liga Concacaf

El Motagua se puso a ganar 1-0 ante Universitario (3-2 en el global) al minuto 39 del juego de vuelta de octavos de Liga Concacaf con gol de Wesly Decas desde el manchón penal.

Al minuto 37, el volante Juan Delgado perforó el área por la izquierda, se perfiló y sacó un zapatazo que iba rumbo al marco, pero terminó siendo desviada por la mano del defensor colombiano Damaso Pichón.

El árbitro, quien estaba de frente, no vaciló y pitó pena máxima en favor de los azules.Los jugadores del cuadro canalero le reclamaron que no fue intencional, pero este no se retractó.

Dos minutos después, el defensor Decas tomó el esférico, la ubicó en el punto penal y la mandó a las redes.

El zaguero lo gritó a todo pulmón junto a sus compañeros. El tanto acerca al cuadro azul a los cuartos del torneo de Concacaf.