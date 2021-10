Fabián Coito: “No tenemos jugadores en la Champions League, dependemos del rendimiento colectivo del equipo”

Seguir a @kelvincoelloHN

Fabián Coito puso el pecho a las balas durante la conferencia de prensa tras revelar la lista de convocados de Honduras para los juegos eliminatorios rumbo a Qatar. Dejó claro que por ahora, la Bicolor no depende de un solo jugador ya que no hay estrellas en los grandes de Europa como sí los tienen Costa Rica, México, Estados Unidos, Jamaica y Canadá.

El seleccionador sudamericano explicó muy bien esta respuesta, no quiere que se mal interprete ya que considera que sí hay futbolistas para armar un orden colectivo y poder tumbar a los rivales para enderezar el camino. Defendió su convocatorio y explicó porque Choco Lozano no entró en lista cuando va convocado este sábado con el Cádiz en España.

"Quienes estamos en el fútbol podemos hablar de lo que sucede. Mientras Estados Unidos ponía jugadores de Primer League como algunos que juegan en el Salzburg. Caímos en fatiga que generan estos partidos y cansancio mental, claudicamos en algún momento y no debemos de repetir", comentó Coito sobre una interrogante sobre los argumentos para poder pensar que se pueden sacar los tres partidos con triunfo.

Luego agregó: "El rendimiento de la Selección no depende de un solo futbolista, no tenemos jugadores en la Champions League, dependemos del rendimiento del equipo, del punto colectivo, de las ganas de superar las situaciones adversas. En ese sentido cometimos errores que le permitieron a Estados Unidos ganar el partido", contó.

Coito explicó esta parte sobre lo colectivo, pues Honduras sí tiene jugadores que pueden marcar diferencia como Alberth Elis del Girondins de Francia, Romell Quioto del Montreal de Canadá y Andy Najar del DC United de la MLS. A ellos les sumamos el talento de Alex López que podrían hacer un bloque para que la H se imponga.

"Tenemos que hacer pesar en nuestra casa con nuestra gente, apoyando a los futbolistas que vamos a enfrentar a selecciones de jugadores muy buenos. En el fútbol no está nada dicho, solo parte de lo que va a determinar el resultado", explicó el uruguayo.

NO QUIERE REPETIR LO QUE PASÓ ANTE EUA

Honduras jugó uno de sus peores segundos tiempos frente a Estados Unidos en la pasada fecha en el Olímpico. Coito harás las correcciones necesarias y dice que para eso debe trabajar para que su equipo no baje el nivel, que tengan un rendimiento sin altibajos.

"No es lo único que determina el resultado de un partido”, dijo sobre lo colectivo; luego agregó: “sino con la parte espiritual para suponer la parte adversa. No digo que no tengamos jugadores de buen nivel, digo que no están viviendo esa experiencia ni están en grandes equipos. Nuestra selección depende de nuestra expresión colectiva y hay que expresarlo durante 90 minutos".

Sobre lo que veremos ante Costa Rica sentenció: "Tenemos que apuntar a que no vuelva a suceder (lo del segundo tiempo ante EUA) y tener consistencia y constancia en 90 minutos. Somos un equipo que no nos sobra nada y tenemos que hacer partidos casi perfectos, no digo que no podamos ganar estos duelos, pecaría de inocente. Hemos visto juegos que pensamos que no se podían ganar y se ganaron. Debemos explotar las oportunidades que nos brinde el rival".

Luego repitió otra vez para explicar lo que dijo anteriormente sobre el hecho de que Honduras no tiene futbolistas jugando en la Champions League. "No digo que no tengamos equipo para ganar partidos, no lo vayan a mal interpretar, pero tenemos que estar preparados y con nivel alto para sacar los resultados que percibimos", comentó.

Y para sacar esos resultados no se deben dejar ir puntos en casa. "Debemos imponer la localía para todas las selecciones ya que afuera son partidos durísimos. Siempre creo que los resultados están más cerca cuando se llevan ideas al campo y las ideas se llevan adelante”.

"Nosotros ante Estados Unidos estuvimos bien, en 60 minutos a buen nivel que nos permitía soñar con un resultado positivos, pero esa caída que sufrimos debemos potenciarla, dar confianza para poder salir adelante. No tenemos que vivir con la presión que existe, nos sentimos confiados que podemos reponernos en esta triple fecha FIFA que tenemos por delante", siguió explicando.

CONVOCATORIA DE LUIS PALMA

Finalmente habló sobre el llamado del delantero del Vida, Luis Palma, jugador que era pedido a gritos por la afición. "Luis Palma está en un buen momento, está teniendo rendimiento en lugar donde nos falta en el uno contra uno y eso nos potenciará. Luis nos da esa posibilidad, lo ha hecho en su club, lo hizo en la Sub-23 y lo está haciendo en un equipo que está confirmando su primer lugar en Liga Nacional. Todos tienen que vivir y saber que están preparados para esta experiencia y cuando lo demuestran en la Sub-23, es momento de dar un paso a la Mayor como en este momento lo hace Luis".

El entrenador quiere ganar todo, pero no promete que se puedan conquistar. "Es importante ganar, una obligación en el fútbol no existe, lógicamente que es importante sacar los puntos de local y tenemos seis, pero no salir con obligación porque en el fútbol quienes hablan de presiones poco conocen de esto".

Para cerrar remató: "Tenemos que prepararnos para obtener esos puntos porque en casa no debemos dejar escapar como ya sucedió y tenemos que rescatar afuera. Tenemos un partido duro y tenemos que ir a buscar los que se escaparon en casa".