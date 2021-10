Horarios y fechas oficiales: Liga de Concacaf define los cruces y rivales de los cuartos de final

Concacaf confirmó este viernes el calendario y los duelos para los partidos de cuartos de final de la Liga Concacaf Scotiabank (SCL) 2021 en donde Motagua y Marathón se verán las caras representando a Honduras buscando el pase a la semifinal.

Las series en casa y fuera de casa entre los ganadores de los octavos de final se llevarán a cabo del 20 al 21 de octubre (partidos de ida) y del 2 y 3 de noviembre (partidos de vuelta).

Los emparejamientos para la tercera ronda de la competencia y el camino de cada club a la final se determinaron en el sorteo oficial el miércoles 16 de junio.

El calendario para los partidos de cuartos de final de la SCL de 2021 es el siguiente, con el club local en la primera lista y los horarios de inicio en Eastern Hora (hora local):

Cuartos de final - Partidos de ida

Miércoles 20 de octubre de 2021

(4:00 PM) Santos de Guapiles (CRC) vs Forge FC (CAN) - Estadio por confirmar

Jueves 21 de octubre de 2021

(6:00 PM) Deportivo Saprissa (CRC) vs Comunicaciones FC (GUA) - Estadio Ricardo Saprissa Ayma, San José, Costa Rica

(08:00 PM) CD Marathon (HON) vs FC Motagua (HON) - Estadio Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula, Honduras

Cuartos de final - Segundos partidos

Martes, 2 de noviembre de 2021

(08:00 PM) Forge FC (CAN) vs Santos de Guápiles (CRC) - Tim Hortons Field, Hamilton, ON, Canadá

(08:15 PM) FC Motagua (HON) vs CD Marathón (HON) - Estadio Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa, HON

Miércoles 3 de noviembre de 2021

(07:00 PM) Comunicaciones FC (GUA) vs. Deportivo Saprissa (CRC) - Estadio Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala, GUA