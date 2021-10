Definidos días y horas para la fecha FIFA de noviembre donde Honduras enfrentará a Panamá y Costa Rica

Las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 están muy cerradas y Concacaf dio a conocer las fechas y horas en que se disputará la fecha FIFA programada para el mes de noviembre.

Henry Figueroa gana el caso a Comisión de Dopaje en Costa Rica y queda habilitado para volver a jugar fútbol



En este parón habrá dos jornadas, una el 12 de noviembre y la otra el 16. Concacaf dio a conocer también las horas en que se disputarán los partidos.



La selección de Honduras recibirá como local en el estadio Olímpico de San Pedro Sula a Panamá, este duelo es parte de la séptima jornada y será a las 7:05 de la noche.

Los 27 convocados de Honduras para los juegos eliminatorios ante Costa Rica, México y Jamaica



A esa misma hora, pero el 16 de noviembre, la Bicolor visitará San José para medirse a Costa Rica, un cotejo que ya sabrá el resultado del primer partido que se jugará el próximo 7 de octubre.





FECHAS Y HORAS OFICIALES PARA NOVIEMBRE



12 de noviembre



Canadá vs Costa Rica (7:05 P.M)

Honduras vs Panamá (7:05 P.M)

El Salvador vs Jamaica (8:00 P.M)

EEUU vs México (9:10 P.M)



16 de noviembre



Jamaica vs EEUU (5:00 P.M)

Canadá vs México (7:05 P.M)

Costa Rica vs Honduras (7:05 P.M)

Panamá vs El Salvador (8:00 P.M)