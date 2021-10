Salomón Nazar se la cree ante Motagua: "Es un buen equipo; no jugamos contra Real Madrid o Barcelona"

En medio de una crisis deportiva con el Victoria, el entrenador Salomón Nazar mostró su completa confianza para su plantilla de cara al encuentro ante Motagua por la jornada 12 del Torneo Apertura 2021.

El doctor fue claro este viernes en conferencia de prensa que acepta la situación crítica que atraviesa el club y que todo juego es de sumar importancia en el desarrollo de los partido para sumar puntos.

"Para este en equipo en la situación en que está todos los partidos son cruciales e importantes; la idea es sumar puntos y Motagua no es la excepción", dijo Salomón Nazar.

El conjunto jaibo debutará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa después de su regreso a la Primera División, un escenario en donde el cuerpo técnico espera que no le tiemblen las piernas a sus futbolistas.

Te puede interesar: Así se jugará la jornada 12 del Torneo Apertura 2021

"Es nuestro debut en la capital y le he planteado a los muchachos que hay que hacerlo de la mejor manera. Espero que no ocurra (nervios), que no tengan temor. No jugamos contra Real Madrid o Barcelona, es un buen equipo, no hay duda pero hay que jugar sin temor", soltó.

-¿Cómo ve a Motagua como rival? -, se le consultó.

"Es un buen equipo con una buena inversión contrario a lo nuestro con menos recurso deportivo y económico, pero hay buena disposición del grupo al trabajo y a sacar adelante a la institución", respondió.

Actualmente el Victoria es penúltimo en la tabla de posiciones con seis unidades, uno más que el Platense deberá enfrentar a Honduras Progreso en un duelo directo por el no descenso.

Ver: Estadio Nacional, un rosario de rodillas rotas y sus victimas sumadas en el campeonato liguero

Sobre este desafió Nazar declaró que "la idea es que acumulemos la mayor cantidad de puntos" y que tienen la necesidad de despertar y consolidarse en la Primera División después de una etapa de transición que les ha costado.

"Que se consolide el equipo que le ha costado la transición de segunda a primera, sobre todo cuando no se hacen partidos de preparación con equipos de nivel; a algunos muchachos les está pesando, pero estamos trabajando duro, no cabe duda que vamos a seguir adelante", cerró.