Previa jornada 12: Marathón invicto ante UPNFM, paternidad de Motagua y Vida busca afianzar su liderato

Interesante jornada la que se disputará este fin de semana por el Apertura 2021 de la Liga Nacional. La fecha 12 arranca este sábado con un vibrante clásico en San Pedro Sula entre Real España y Olimpia, fuerte plato de entrada para los duelos que se disputarán después.

- Honduras Progreso vs Platense -

Y es que hoy también habrá acción en El Progreso cuando el Honduras (8vo) enfrente al Platense (10mo) en un choque para salir del sótano de la tabla. La serie histórica entre estos equipos la gana el Tiburón, pues en 29 juegos ha ganado 11, empatado nueve y perdido nueve veces.

Los enfrentamientos en el Humberto Michelitti también han sido favorables para los escualos, pues en 14 partidos han empatado y perdido cuatro, mientras que han ganado seis. Sus choques recientes han sido buenos para los arroceros, pues acumulan una racha invicta de cinco juegos ante su similar, sin embargo, no logran vencerles en su estadio desde hace seis partidos.



- Vida vs Real Sociedad -

La sorpresa del torneo, el líder Vida, recibirá a una Real Sociedad que si bien no está entre los mejores del Apertura, tampoco está entre los peores (7mo), por lo que llega motivado esta noche en su visita a La Ceiba donde han ganado y perdido cinco partidos, perdiendo en solo cuatro ocasiones.

Los aceiteros dominan la serie histórica, pues en 32 enfrentamientos han salido victoriosos en 13, igualando 10 y perdiendo nueve. A pesar de ello, los cocoteros no pierden ante su similar desde hace diez partidos, entre ellos, cuatro en casa.

- Motagua vs Victoria -

Como era de esperarse, el Motagua (5to) domina esta serie ante el recién ascendido, Victoria (9no), pues en los 163 juegos histórcios han salido victoriosos en 63, aunque derrotados en 44, empatando 56.

En la capital la historia no es distinta para los azules, allí han ganado más de la mitad de sus 80 partidos. En el Nacional han ganado 42, perdido 13 y empatado 25, además llevan una racha de 12 juegos sin perder ante los jaibos en su estadio, mientras que en Liga Nacional no caen ante su similar hace seis encuentros.



- UPNFM vs Marathón -

En el segundo choque más interesante de la jornada hay un historial sorpresivo. UPNFM, quien es co-líder por un punto más que Marathón (6to), jamás ha vencido a Marathón desde su ascenso en 2017, pues ha perdido nueve y empatado seis veces en los 15 juegos que ha enfrentado al verde.

Esta será la primera vez que ambas escuadras choquen en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí. El Monstruo acumula cuatro triunfos y tres empates como visistantes ante los Lobos.

- Fecha, hora y transmisión -

Sábado

Honduras Progreso vs Platense: 7 pm por TVC

Vida vs Real Sociedad: 7:15 pm por TDTV+

Domingo

Motagua vs Victoria: 4:00 pm por TVC

UPNFM vs Marathón: 4:00 pm por Tigo Sports