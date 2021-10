Real Juventud ratifica su buen momento en la Liga de Ascenso venciendo a sus rivales

La Liga de Ascenso sigue su paso con el Real Juventud como protagonista venciendo a todos los rivales que se le cruzan en su paso. Este viernes le tocó medirse ante Olimpia Occidental y no desentonaron con nuevo triunfo para sumar 16 puntos en la tabla de posiciones del Grupo C.

Los de Santa Bárbara triunfaron 3-0 y aumentaron su ventaja en la agrupación que jornada a jornada van liderando.

En otro escenario CD Choloma truncó al empatar 1-1 en el clásico ante Villanueva FC en un partido vibrante en la gala de este viernes.

Este sábado los encuentros continúan en la Liga de Ascenso con los siguientes encuentros:

Jornada sábado 02 de octubre

Santa Rosa vs San José Clash (3:00 PM)

Atlético Junior vs Tela FC (3:00 PM)

Juticalpa vs Gimnástico (7:00 PM)

Estrella Roja vs Olancho FC (3:00 PM)