"Potro" Gutiérrez sobre el empate ante Olimpia: "No puedes estar contento si no obtienes una victoria"

El Real España tuvo que venir desde atrás para poder empatarle al Olimpia en un clásico muy parejo. El entrenador mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez alaba el espíritu que tuvo el equipo para levantarse y poder celebrar un gol y mantenerse en la pelea.

Los aurinegros le pusieron vértigo, pero el equipo albo fue más preciso en el inicio del partido. Gutiérrez habla del cambio obligado que tuvo que hacer con el jugador Mayron Flores quien cometió un error en el gol, pero logró recomponer el equipo.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

"Siempre competimos para ganar, obviamente el rival también. En el primer tiempo generamos algunas oportunidades que no se concretaron, los muchachos respondieron", dijo El Potro en la conferencia de prensa.

La afición del Real España llegó en gran cantidad al estadio Morazán para regalar un ambientazo que le dejó un colorido al clásico. Fotos Neptalí Romero

Y es que los aurinegros se mantienen en la segunda posición esperando lo que sucede este domingo con Motagua y Marathón, rivales que de ganar sus encuentros los estarían desplazando en la tabla de colocaciones.

Ver. ASÍ FUERON LOS GOLES DE REAL ESPAÑA Y OLIMPIA

Para Gutiérrez, empatar en casa no es bueno, pues siempre sale a ganar. "No puedes estar contento si no obtienes una victoria, pero la reacción que tuvo el equipo me gustó, me quedo contento con el trabajo que hicieron los muchachos", sentenció.