Pedro Troglio se destapa y habla por última vez de lo sucedido en Surinam: "La equivocación fue dejar que filmaran el video"

"Lo que han demostrado hoy mis jugadores en el campo de juego es fantástico. Me voy contanto y satisfecho con mis muchachos", comenzó diciendo Pedro Troglio en la conferencia de prensa posterior al juego donde su Olimpia igualó 1-1 ante el Real España por el Apertura-2021.

El entrenador argentino del Olimpia no solamente habló del juego que disputaron en el estadio Morazán, sino que dio la cara y habló con la prensa hondureña sobre lo que sucedió en el camerino de Surinam que tuvo como mayor protagonista a Ronnie Brunswijk, lo que a la postre significó la expulsión del club de la competición.

LO QUE TROGLIO DIJO:

El momento que atraviesan: "No es la primera vez que (los jugadores) vienen de un momento difícil y pueden salir adelante. Hoy es el mejor partido del campeonato, de lejos, ante un gran equipo que juega muy bien y tiene jugadores buenos, es un rival muy duro para las finales. Nosotros también hemos recuperado a un par de jugadores importantes. Recuperamos a Jorge Álvarez, a Edwin Rodríguez, que te dan mucho para el equipo. Estamos bien y llegando al final del año que es donde queremos llegar, que son las finales, este equipo es de mucho valor".





Merecieron ganar: "Creo que merecimos ganar, no recuerdo en el segundo tiempo, sacando el gol y un tiro libre que se fue cerca del palo, no hubo situaciones de gol para el Real España y en el primer tiempo tampoco, nosotros hemos generado las nueve o diez sutuaciones de gol. Más allá que es un empate ante un gran rival en un clásico pero merecimos ganar".

El recibimiento de la afición rival: "No es falta de respeto, es folklore del futbol, yo lo veo como un folklore, ¿qué querés que haga?, le tiran a todo, es papel, lo tomo así, era normal que pase y ya lo habíamos hablado, que habíamos que estar tranquilos. Nosotros sabemos qué hicimos bien y qué hicimos mal. Sí sostengo que no hicimos nada mal para ser descalificados, eso sí, no hicimos nada grave, más allá que desconocíamos que no se pueden recibir regalos, ahora lógicamente no hay que cambiar camiseta porque la camiseta también es un regalo, hay que tener cuidado con eso. La equivocación a lo mejor fue dejar que filmaran el video y después aceptar un regalo está en cada uno. Tengo un gran equipo de buena gente, pero todo tiene su recompensa".



Cómo se dio todo en Surinam: "Dejar que filmaran (fue el error), esta situación en su momento se tomó como cómica, este hombre jugó y está en su derecho porque nadie te puede impedir jugar, todos sabían quién era, ahí se sabía si podía jugar o no y al final de la transmisión le hacen la nota a él como si había sido la figura del partido, entonces dónde está la seriedad y después vienen y nos ponderan a nosotros. La verdad que el hombre se portó muy bien. Entró y nos mandó un bus nuevo porque no la pasamos bien en la ida. Pidió cambiar la camiseta, lo dejamos entrar y empezó a decir que nos felicitaba y que iba a ser el presidente del país y dijo que nos iba a hacer unos regalos, comenzó a darle 100 dólares a los muchachos como regalo, ahora, está bien, se filmó y se filtró todo. Pero no fue soborno como aquí lo quieren pintar ¿soborno? ¿desesperados por 100 dólares? quisiera ver a muchos en esa situación. La próxima vez seguro no se acepta a nadie porque yo desconocía eso que no se pueden recibir regalos. Se tiran demasiada mierda ustedes y es lo que me sorprende, que en Honduras no, eso pasa en todo el mundo".





Se lo toma de forma tranquila todo: "Yo estoy tranquilo, lógicamente ofrecí mi salida del club porque soy el responsable cuando pasa esto, pero también a esta camiseta le hemos dejado unas cuantas manchas que son tres copas, hemos estado dentro de los cuatro mejores de Concacaf, ganamos el histórico clásico de Concacaf ante Motagua, estos jugadores también le han dejado alguna marca linda a la camiseta. Eso es lo que me indigna, lamentablemente que hubo equivocaciones que son las que dije pero yo defenderé a este grupo a muerte porque me dieron muchas alegrías y si me toca irme a casa me iré pero lo defenderé porque tengo un grupo para ganar el campeonato y la Concacaf, sí se me va la posibilidad de un sueño que yo tenía que era poder ganar la Liga Concacaf que es algo que tenía pendiente, ahora mi obligación es ganar el torneo".